FLASH! - ALL'ULTIMO G7 IL PAPA HA CONSIGLIATO AI CAPI DI STATO CONVENUTI A BORGO EGNAZIA LA LETTURA DEL LIBRO "PADRONE DEL MONDO", DI ROBERT HUGH BENSON, DOVE SI PARLA DI UNO CHE, IN NOME DELL'UMANITARISMO E DEL COMUNISMO, FINISCE PER ABBATTERE LA CHIESA CATTOLICA E CONQUISTARE IL MONDO -MATTEO MATZUZZI, "IL FOGLIO" - (DA “ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI”)
PAPA FRANCESCO AL G7 - VIGNETTA BY LELE CORVI - IL GIORNALONE - LA STAMPApapa francesco con giorgia meloni al g7 di borgo egnazia giorgia meloni e papa francesco al g7 5giorgia meloni e papa francesco al g7 3MELONI E BERGOGLIO AL G7 BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA