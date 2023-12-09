FLASH! - ALTRO CHE ALZATA DI SPALLE E VIA, LA PRESIDENTE DELL’EUROPARLAMENTO ROBERTA METSOLA, IN PISTA PER FAR SUA LA POLTRONA DI URSULA, NEL SUO RECENTE VIAGGIO NEL BELPAESE NON HA PER NULLA GRADITO LA MALA ACCOGLIENZA DI SALVINI: “RIPROPONE L’INCIUCIO CON LE SINISTRE” - E ROBERTINA SI È SFOGATA SULLA SPALLA DI ZELIG GIORGIA CHE, ALZANDO LO SCUDO CROCIATO, L’HA RASSICURATA SIA SUL VOTO DI FDI A FAVORE DELLA PROSSIMA COMMISSIONE (CHIUNQUE SIA PRESIDENTE, URSULA O ROBERTA) E SU SALVINI: IL PATTO ANTI INCIUCIO? GLIELO METTO IN QUEL POSTO. TRANQUILLA, QUELLO ABBAIA, ABBAIA, MA NON MOLLA IL GOVERNO (DOVE VA?)-