2019 vs 2024 (predicted)
From triumph to potential wipeout in 5 years https://t.co/fzR1tyunZC pic.twitter.com/JFhCwOkQ19— François Valentin (@Valen10Francois) March 4, 2024
FLASH! - ALTRO CHE SARDEGNA, IL CENTRODESTRA DOVREBBE GUARDARE ATTENTAMENTE AL REGNO UNITO, DOVE I CONSERVATORI CINQUE ANNI FA TRIONFARONO (GRAZIE A BORIS JOHNSON) CON IL 43,6% DEI VOTI, E ADESSO STANNO ANDANDO DRITTI VERSO UNA SCONFITTA EPOCALE – L’ULTIMO SONDAGGIO LI DÀ AL 20%, CON I LABURISTI DI KEIR STARMER, DEPURATI DAL SINISTRATO CORBYN, AL 47%...-
2019 vs 2024 (predicted)
From triumph to potential wipeout in 5 years https://t.co/fzR1tyunZC pic.twitter.com/JFhCwOkQ19— François Valentin (@Valen10Francois) March 4, 2024
FLASH! – DI RITORNO DA UN WEEKEND DI DAGOSPIA IN ABRUZZO - SUSSURRI E GRIDA A 7 GIORNI DAL VOTO: AQUILA: TESTA A TESTA – CHIETI: AVANTI IL CENTROSINISTRA CAPITANATO DA LUCIANO D’AMICO – TERAMO: AVANTI DI POCO LA DESTRA GUIDATA DA MARCO MARSILIO – PESCARA: D’AMICO AVANTI DI UN SOFFIO…
FLASH! – QUELLA IMMAGINIFICA TESTA DI FAZIO, INTERVISTANDO (SI FA PER DIRE) LA FRIGNANTE FERRAGNI, SI E’ BEN GUARDATO DAL CITARE DAGOSPIA, CHE HA RIVELATO LA ROTTURA MATRIMONIALE DEI FERRAGNEZ, DA UNA PARTE. DALL’ALTRA, CON LA SCUSA DI MOSTRARE LE COPERTINE DEI SETTIMANALI DEDICATE ALLA FINE DELLA PREMIATA DITTA PANDORO & MALEFICENZA, FABIOSTRAZIO, AGITANDO IL SUO INQUIETANTE DOPPIOMENTO, SI E’ SPARATO UNA TONANTE MARCHETTA IN GLORIA DI “OGGI”, RIVISTA CON CUI COLLABORA… - VIDEO
COME TI SMONTO IL MUSEO DI BRERA – IL NEODIRETTORE DEL PIÙ IMPORTANTE MUSEO MILANESE, ANGELO CRESPI, È UN TIPINO BEN DOTATO DI ENTRAMBE LE CARATTERISTICHE CHE IL GOVERNO MELONI RICHIEDE AI SUOI FUNZIONARI: È MOLTO FEDELE (A LA RUSSA) MA SOPRATTUTTO È MOLTO INCOMPETENTE – L’INIZIO È DEI PIÙ PROMETTENTI: LICENZIATI I PROFESSIONISTI CHE DA ANNI LAVORANO PER I 'CRIMINI ARCHITETTONICI' DI PALAZZO CITTERIO – NON SODDISFATTO, CRESPI HA PENSATO BENE DI 'LICENZIARE' ANCHE ALESSANDRA QUARTO, NON PROPRIO UNA QUALSIASI…
FLASH! – TIM! TIM! FIGARI FOR PRESIDENT! - IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA CHIAMATA AL RINNOVO DEL BOARD E AD APPROVARE IL BILANCIO 2023, L'AVVOCATO ALBERTA FIGARI PRENDERA' IL POSTO DI SALVATORI ROSSI COME PRESIDENTE - FIGARI HA UNA CONSOLIDATA CONOSCENZA DELLA CORPORATE GOVERNANCE ESSENDO STATA MEMBRO DEL CDA DI GENERALI PER 3 MANDATI CONSECUTIVI (DA APRILE 2013 AD APRILE 2022)…
DAGOREPORT! LA VENDETTA DEL CALTA – DOPO AVER RICEVUTO DUE PORTE IN FACCIA AL TENTATIVO DI CONQUISTARE PRIMA GENERALI E POI MEDIOBANCA, IL COLPO FATALE AI SOGNI DI GLORIA VENEZIANI DI CALTAGIRONE È STATO AFFONDATO DA “FURBIZIO” PALENZONA, CHE HA SPOSTATO CRT E BENETTON A SUPPORTO DI DONNET E NAGEL - CON MILLERI CHE SI SAREBBE RIAVVICINATO A NAGEL, CALTA “HA RIMASTO” SOLO CON FAZZOLARI A TRASTULLARSI COL DL CAPITALI – QUANDO LA MILIARDARIA VENDITA DELLA PRELIOS DI PALENZONA AL PIGNATARO RIMANE INCAGLIATA, PARTE LA VENDETTA DI CALTA. E SUL SUO “MESSAGGERO” DI IERI….