CHE FESSACCHIOTTI QUELLI CHE CREDONO CHE LA CINA SI ADOPERI PER LA PACE TRA MOSCA E KIEV - XI JINPING SFRUTTA PUTIN PER CAMBIARE GLI EQUILIBRI DI FORZA GLOBALI: GRAZIE ALLA GUERRA, GLI AMERICANI SONO INCHIODATI IN UCRAINA, SI SVENANO PER SOSTENERE ZELENSKY E NON POSSONO CONCENTRARSI SUL PACIFICO. E IL SUO ALLEATO, L’EUROPA, SI INDEBOLISCE - I DIPLOMATICI CINESI GIOCANO SULL’AMBIGUITÀ E RIMODULANO LA PROPRIA NARRAZIONE A SECONDA DELL’INTERLOCUTORE: DICONO A CIASCUNO QUEL CHE VUOLE SENTIRSI DIRE…