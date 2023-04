FLASH! – VOCI DA NEW YORK: DONALD TRUMP NON VEDE L’ORA DI ESSERE INCRIMINATO. SA BENE CHE DIVENTARE MARTIRE E’ L’UNICA VIA PER TENTARE DI RIPRENDERSI LA CASA BIANCA. MA AL DI LA’ DI UNA SOLIDARIETA’ DI FACCIATA, ALL’INTERNO DEL PARTITO REPUBBLICANO, DA RON DESANTIS A MIKE POMPEO, NON SI DESIDERA ALTRO CHE FOTTERE “CRAZY DONALD” ALLE PRIMARIE…