PACE, XI O NO? – IL PRESIDENTE CINESE, XI JINPING, A MOSCA SOTTOPORRÀ IL SUO “PIANO” DI PACE PER L’UCRAINA A VLADIMIR PUTIN: MA COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI PECHINO? PER LA VERITÀ, SI TRATTA PIÙ DI UN INSIEME DI PUNTI DI VISTA PER LA DE-SCALATION CHE UN’OFFERTA DI MEDIAZIONE – PER GLI AMERICANI È IL PASSO FINALE DELLA CINA VERSO UN'ALLEANZA MILITARE, PER ALTRI INVECE È IL TENTATIVO DI AMMORBIDIRE “MAD VLAD”, PERCHÉ L’INDUSTRIA CINESE NON PUÒ FARE A MENO DELL’OCCIDENTE…