FLASH! - AVVISO AI NAVIGATI: RENZI HA CAPITO CHE, MUTATIS MUTANDIS, BONACCINI POTREBBE ESSERE LO ZAIA DEL PD. E QUINDI LO STA CORTEGGIANDO E LUI SI LASCIA CORTEGGIARE. LAVORI IN CORSO...-
FLASH! - AVVISO AI NAVIGATI: RENZI HA CAPITO CHE, MUTATIS MUTANDIS, BONACCINI POTREBBE ESSERE LO ZAIA DEL PD. E QUINDI LO STA CORTEGGIANDO E LUI SI LASCIA CORTEGGIARE. LAVORI IN CORSO...-
SOGNO O SON-DAGGIO? - PARTITA APERTA IN TOSCANA DOVE IL PIDDINO GIANI E’ TRA IL 44%-48% E LA LEGHISTA CECCARDI E’ TRA IL 38,5%-42,5% - PROIEZIONI “BULGARE” PER LUCA ZAIA IN VENETO: 76,8% - IN PUGLIA IL CENTRODESTRA E’ AVANTI CON FITTO (43,5%) CHE STACCA MICHELE EMILIANO (37,5%) - DE LUCA IN TESTA IN CAMPANIA - TOTI SICURO DELLA RICONFERMA…
INCREDIBILE, ANCHE MARCO TRAVAGLIO SA CRITICARE GIUSEPPE CONTE! NIENTE DI SERIO, SIA CHIARO. SOLO UN PICCOLO SFOTTO’ PER IL CONGIUNTIVO SBAGLIATO - “GIUSEPPI” HA DICHIARATO: “NON POSSIAMO TOLLERARE CHE ARRIVANO DEI MIGRANTI POSITIVI E VADINO IN GIRO LIBERAMENTE” - E IL DIRETTORE DEL “FATTO” LO PIZZICA: “FANTOCCI, BATTI LEI! UN ATTACCO DI…CONGIUNTIVITE”
“ITALIA VIVA” IN CAMICIA NERA - DITE A RENZI CHE IL CANDIDATO SINDACO DI CORSICO, CHE HA DECISO DI SOSTENERE INSIEME A FORZA ITALIA, E’ UN NOSTALGICO DEL FASCISMO - SU FACEBOOK LE CITAZIONI DI MUSSOLINI, “NONNO BENITO”, PROPOSITI DI PELLEGRINAGGIO A PREDAPPIO, ATTACCHI AI PARTIGIANI E AL 25 APRILE…
“VOGLIONO RUBARCI LE ELEZIONI” – I DELEGATI REPUBBLICANI SENZA MASCHERINA CONFERISCONO LA NOMINATION CON UN PLEBISCITO A TRUMP, CHE VA SUBITO ALL’ATTACCO DI BIDEN (CIOÈ DI OBAMA): “IL VOTO PER POSTA È UNA TRUFFA”, POI ANNUNCIA LE CURE AL PLASMA E IL VACCINO PER IL VIRUS – VI RICORDATE DELLA COPPIA CHE SI PROTEGGEVA DAI MANIFESTANTI “BLACK LIVES MATTER” CON I FUCILI? ALLA CONVENTION C’ERANO ANCHE LORO: “USCIRE CON LE ARMI È UN NOSTRO DIRITTO” – VIDEO
“BASTA PROMESSE” - CONTE BERSAGLIO DELLA RABBIA DEI TERREMOTATI DI AMATRICE - UNA DONNA, CHE HA PERSO IL MARITO, SUICIDA PER LA CRISI POST SISMA, INVITA IL PREMIER NELLA SUA CASA "CON LE RUOTE" – MATTARELLA, DURISSIMO, SE LA PRENDE CON LA BUROCRAZIA: "L'OPERA DI RICOSTRUZIONE È INCOMPIUTA E PROCEDE CON FATICA, TRA MOLTE DIFFICOLTÀ ANCHE DI NATURA BUROCRATICA" – E L’EX SINDACO PIROZZI ATTACCA CONTE… - VIDEO