FLASH! - IN BREVE, IL CASO TOTI: SICCOME LA GIUNTA DELLA REGIONE LIGURIA NASCE GRAZIE A UN'ALLEANZA STRETTISSIMA CON LA LEGA (RIXI), GLI INTERESSI POLITICI DELLA COALIZIONE DEL GOVERNO SONO DIVERSI: PER SALVINI, TOTI DEVE RESISTERE; PER LA DUCETTA SI DEVE DIMETTERE PER EVITARE CONTRACCOLPI ALLE EUROPEE (MA NON LO DICE UFFICIALMENTE); MENTRE TAJANI ASSISTE COME SPETTATORE - QUANDO TOTI VENNE L'IDEA DI ENTRARE IN FDI, FACENDO INCAZZARE SALVINI, FU GRAZIE AL SUO STRETTO RAPPORTO MENEGHINO CON LA RUSSA & SANTANCHE' (SEMPRE LORO!)-