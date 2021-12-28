FLASH! - LE CAMERE IN SEDUTA COMUNE E I DELEGATI REGIONALI SARANNO CONVOCATI PER L'ELEZIONE DEL XIII° PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA MARTEDÌ 25 GENNAIO...-
FLASH! - LE CAMERE IN SEDUTA COMUNE E I DELEGATI REGIONALI SARANNO CONVOCATI PER L'ELEZIONE DEL XIII° PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA MARTEDÌ 25 GENNAIO...-
DIAMO IL BENVENUTO AL PROSSIMO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: GIULIANO AMATO! - TRA I PARTITI PRENDE SEMPRE PIÙ FORZA E CONSENSI IL MITOLOGICO ''DOTTOR SOTTILE'', CHE SANCIREBBE IL DEFINITIVO RITORNO DELLA POLITICA CONTRO LA SBORNIA POPUL-SOVRANISTA - L'EX SOTTOSEGRETARIO DI CRAXI SAREBBE L'UOMO IDEALE DI UN PEZZO DI PD IN ACCORDO COL M5S DI DI MAIO E CONTE (AMATO È IN BUONISSIMI RAPPORTI CON IL SUO MENTORE ALPA) - NEL CENTRODESTRA, OLTRE A BERLUSCONI, CHE GIÀ NEL 2015 LO VOLEVA AL QUIRINALE MA RENZI SCELSE MATTARELLA, POTREBBE CONVERGERE SALVINI (GIORGETTI E' GIA' D'ACCORDO) - L'UNICO CHE NON AMA AMATO E' TRAVAGLIO: "IL PEGGIOR SIMBOLO DELLA RESTAURAZIONE". (FORSE CI È RIMASTO MALE QUANDO NEL 2017 AMATO VINSE LA CAUSA CONTRO ''IL FATTO")
COLLE, CHE FARE? – LE ANIME DEL PD SONO D’ACCORDO CHE NONNO MARIO DEVE RESTARE A PALAZZO CHIGI: NON E' CONCEPIBILE CHE IL PNRR DA 209 MILIARDI POSSA ESSERE GESTITO DA UN FRANCO O UNA CARTABIA – LETTA VUOLE CHE IL NOME VENGA ESPLICITATO NELLA DIREZIONE DEL 13 GENNAIO. MA SA BENISSIMO CHE, PER SBROGLIARE LA MATASSA, DEVE TROVARE UN’INTESA CON SALVINI, PREVIO UN CONTENTINO DA KING MAKER A BERLUSCONI…
FLASH! – VISTO LO STATO DI DECOMPOSIZIONE DI JOE BIDEN, FRA I DEMOCRATICI USA STA MONTANDO L’IDEA DI LANCIARE MICHELLE OBAMA ALLA PRESIDENZA NEL 2024. IL PODCASTER JOE ROGAN: “È FANTASTICA, È INTELLIGENTE, È LA MOGLIE DEL MIGLIOR PRESIDENTE CHE ABBIAMO AVUTO. SE DECIDESSE DI CANDIDARSI, VINCEREBBE” – L’EVENTUALE TICKET OBAMA-HARRIS DOVREBBE VEDERSELA CONTRO L'EX PRESIDENTE DONALD TRUMP E IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA RON DESANTIS
DRAGHI LIBERA TUTTI - DOPO LE PAROLE DI “MARIOPIO” NELLA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA ROBERTO CINGOLANI MEDITA DI LASCIARE: “ABBIAMO CENTRATO GLI OBIETTIVI. ORA C’È UN PROBLEMA DI IMPLEMENTAZIONE, E QUESTA FASE NON HA BISOGNO DI UNO CON IL MIO PROFILO” - SE ALTRI TECNICI SI ACCODANO, RISCHIANO DI ROVINARE IL PIANO DI DRAGHI PER IL COLLE
“UNA DONNA AL QUIRINALE? UN’OTTIMA IDEA SE SU UN NOME CONCRETO SI CERCA UNA MAGGIORANZA, UNA MEDIOCRE USCITA PROPAGANDISTICA SE SI INDICA SOLO UN GENERE, COME FA CONTE PUR DI GUADAGNARE UN TITOLETTO DI GIORNALE” – L’EX LOTHAR DALEMIANO VELARDI INFILZA "GIUSEPPI" - LA SINISTRA PROVA A "RIFILARE" AL CENTRODESTRA IL "CAVALLO DI TROIA" VIOLANTE O AMATO - CALDEROLI: “BERLUSCONI PUÒ FARCELA AL QUARTO VOTO”