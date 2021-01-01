FLASH! - CHE CI FA IL MASERATI BLU DI GIOVANNINO MALAGÒ SOTTO L’UFFICIO DI SPADAFORA A LARGO CHIGI? SI RINNOVA L’ASSE CONI-MINISTERO DELLO SPORT IN VISTA DI UN POSSIBILE DECRETO? AH SAPERLO...-
FLASH! - CHE CI FA IL MASERATI BLU DI GIOVANNINO MALAGÒ SOTTO L’UFFICIO DI SPADAFORA A LARGO CHIGI? SI RINNOVA L’ASSE CONI-MINISTERO DELLO SPORT IN VISTA DI UN POSSIBILE DECRETO? AH SAPERLO...-
PUR DI RESTARE A PALAZZO CHIGI, CONTE È PRONTO ALLA PIÙ UMILIANTE DELLE SCONFITTE - CONTE OFFRE A MATTEO RENZI TUTTO QUELLO CHE È POSSIBILE OFFRIRE SUL RECOVERY, MES, RIMPASTO E SERVIZI. A QUEL PUNTO, "PITTIBOMBA" DIRÀ CHE UN “RAFFORZAMENTO DELLA SQUADRA DI GOVERNO” NON PUÒ SIGNIFICARE CAMBIARE DUE MINISTRI, CATALFO E DE MICHELI - PER UNA “CRISI PILOTATA”, OCCORRONO LE DIMISSIONI DEI MINISTRI DA SBOLOGNARE. SEMBRA FACILE MA NON LO È: GIÀ PAOLA DE MICHELI HA ANNUNCIATO CHE NON MOLLERÀ LA POLTRONA - SE I MINISTRI NON SI DIMETTONO VOLONTARIAMENTE, SI VA VERSO LA CRISI FORMALE: DIMISSIONI DI CONTE, NUOVO GOVERNO E FIDUCIA IN PARLAMENTO. E CHI VIVRÀ, VEDRÀ...
DAGO-SMENTITA - IL PADRE DEL SUPERCOMMISSARIO DOMENICO ARCURI NON ERA ISCRITTO ALLA LOGGIA P2. PRENDIAMO ATTO CHE IL PROCEDIMENTO A CARICO DI ALDO ARCURI FU DEFINITIVAMENTE ARCHIVIATO NEL 1981. LE NOSTRE SCUSE...
PERCHÉ CONTE NON HA PRESO LE DISTANZE DA TRUMP NEMMENO QUESTA VOLTA? – I RENZIANI BOMBARDANO "GIUSEPPI" MA NON C'ENTRA LO SCENARIO INTERNAZIONALE, PIUTTOSTO LA DELEGA AI SERVIZI. MATTEUCCIO INSISTE: "BISOGNA FARE CHIAREZZA SULLA VISITA DI BARR IN ITALIA". QUALI INFORMAZIONI HA DATO IL VOLPINO DI PALAZZO CHIGI PER LA CONTRO-INCHIESTA SUL RUSSIAGATE? IL TWEET PER L'AMICO "GIUSEPPI", IL MISTERO MIFSUD, LE SVIOLINATE DI CONTE PER DONALD: BASTA UNIRE I PUNTINI...
ESTETICA TRUMPIANA – RIELLO: “I BARBARI DANNO (QUASI SEMPRE) SPETTACOLO. AL CAMPIDOGLIO È ANDATO IN SCENA UN MIX TRA IL CONTESTO VIOLENTO DEL TRONO DI SPADE E GLI ELEMENTI DI THE HANDMAID TALE E MAD MAX" - “NON MANCA IL FOLKLORE, IMPERA LO STILE WILD WEST, CON COW-BOY E STREGONI INDIANI” – “QUESTI MANIPOLI DI TRUMP HANNO HANNO REALIZZATO UN PICCOLO CAPOLAVORO MEDIATICO, BUCANDO LO SCHERMO A LIVELLO PLANETARIO”...
POSTA! IERI (EPIFANIA) È SUCCESSA UNA COSA STRANA SULLA HOME PAGE DE "IL FATTO QUOTIDIANO". C'ERA LA FOTO DEL REVERENDO WARNOCK CON DIETRO UN PANNELLO SUI CUI ERA SCRITTO ORGIA. OVVIAMENTE LA FOTO ORIGINALE ERA STATA TAGLIATA AI LATI E MANCAVANO LE PRIME DUE SILLABE GE. MA LÌ PER LÌ VENIVA DI PENSARE CHE…