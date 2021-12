HANNO FATTO DIVENTARE FLUIDO E ARCOBALENATO PURE BABBO NATALE - POLEMICHE A MODENA PER L'INSTALLAZIONE IN PIAZZA DI UN "SANTA CLAUS" BALLERINO IN TUTÙ DI AGHI DI PINO - PER FORZA ITALIA "È UN'ICONA PER ADULTI IDEOLOGIZZATI, MEZZO BABBO E MEZZA BABBA. QUI NON SI SMETTE MAI DI FARE POLITICA" - IL PROF DI STORIA E MODENESE DOC CARLO GALLI RIMETTE TUTTI A POSTO: "SIAMO IN PANDEMIA, CON LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE AL 30% CI SI PUNZECCHIA SU QUESTI DIVERSIVI…"