30 mar 2023 17:25

FLASH! CHE FINE HA FATTO QUEL GRAN MERLUZZONE DI ENRICHETTO LETTA? ARCHIVIATA LA FALLIMENTARE ESPERIENZA DA SEGRETARIO DEL PD, IL SOTTI-LETTA HA CERCATO RIFUGIO DAI SUOI AMICI FRANCESI DELL'UNIVERSITA' SCIENCES PO CHE GIA' LO AVEVA ACCOLTO NEL 2015 DOPO LA CACCIATA DAL GOVERNO PER MANO DI RENZI. RISPETTO A 8 ANNI FA, L'ACCOGLIENZA RICEVUTA DA ENRICHETTO NON E' STATA DELLE MIGLIORI. LA SUA RICHIESTA DI REINTEGRO E' STATA RIMBALZATA CON UN GARBATISSIMO "NO, GRAZIE"