DAGOREPORT - DURA LA VITA PER I DIPLOMATICI IN SERVIZIO A PALAZZO CHIGI. DOPO IL GROTTESCO SILURAMENTO DI FRANCESCO TALÒ, ORA È LA VOLTA DI LUCA FERRARI, AMBASCIATORE DI PRIMO GRADO, MOLTO BEN CONSIDERATO DALLE ISTITUZIONI, DIPLOMATICO IN PAESI NEVRALGICI COME CINA E ARABIA SAUDITA – A UN FERRARI INCAZZATISSIMO, CHE PUNTAVA ALLA SEDE DI WASHINGTON, È ARRIVATA LA DESIGNAZIONE DI TEL AVIV, DOVE TAJANI AVEVA STABILITO DI MANDARE ALESSANDRO CATTANEO, STANCO DI PRENDERE ORDINI DA FABRIZIO SAGGIO - MA "L’EVITA DER COLLE OPPIO" È FATTA COSÌ: “NUN SE FIDA”, VUOLE SOLO PERSONE DI STRETTA FIDUCIA COME ELISABETTA BELLONI – COME MAI LA MELONA HA INAUGURATO LA ‘’NOTA DI PALAZZO CHIGI”…