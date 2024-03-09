FLASH! A CHI LA META? A NOI! GIORGIA MELONI SI DA' AL RUGBY: ALLO STADIO OLIMPICO A GUARDARE ITALIA-SCOZIA, VALIDA PER IL "SEI NAZIONI", C'E' ANCHE LA "DUCETTA" - IN TRIBUNA COMMENTI FEROCI: "ANCHE QUESTO GIOCO E' STATO ROVINATO..."-
FLASH! A CHI LA META? A NOI! GIORGIA MELONI SI DA' AL RUGBY: ALLO STADIO OLIMPICO A GUARDARE ITALIA-SCOZIA, VALIDA PER IL "SEI NAZIONI", C'E' ANCHE LA "DUCETTA" - IN TRIBUNA COMMENTI FEROCI: "ANCHE QUESTO GIOCO E' STATO ROVINATO..."-
DAGOREPORT - DURA LA VITA PER I DIPLOMATICI IN SERVIZIO A PALAZZO CHIGI. DOPO IL GROTTESCO SILURAMENTO DI FRANCESCO TALÒ, ORA È LA VOLTA DI LUCA FERRARI, AMBASCIATORE DI PRIMO GRADO, MOLTO BEN CONSIDERATO DALLE ISTITUZIONI, DIPLOMATICO IN PAESI NEVRALGICI COME CINA E ARABIA SAUDITA – A UN FERRARI INCAZZATISSIMO, CHE PUNTAVA ALLA SEDE DI WASHINGTON, È ARRIVATA LA DESIGNAZIONE DI TEL AVIV, DOVE TAJANI AVEVA STABILITO DI MANDARE ALESSANDRO CATTANEO, STANCO DI PRENDERE ORDINI DA FABRIZIO SAGGIO - MA "L’EVITA DER COLLE OPPIO" È FATTA COSÌ: “NUN SE FIDA”, VUOLE SOLO PERSONE DI STRETTA FIDUCIA COME ELISABETTA BELLONI – COME MAI LA MELONA HA INAUGURATO LA ‘’NOTA DI PALAZZO CHIGI”…
DAGOREPORT- MERCOLEDÌ SCORSO, ALLE ORE 19, CON UNA TELEFONATA, MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI HANNO CHIUSO L’ACCORDO SULLA RAI CHE VERRÀ. IL PRETORIANO DELLA FIAMMA, GIAMPAOLO ROSSI, SARÀ ISSATO SULLA POLTRONA DI AMMINISTRATORE DELEGATO, TENUTA CALDA PER UN ANNO DA ROBERTO SERGIO, CHE RITORNERÀ A FARE IL DIRETTORE GENERALE DI RADIORAI - PER SODDISFARE LA QUOTA PARTE DELLA LEGA, SALVINI HA ACCETTATO CON SODDISFAZIONE LA PROMOZIONE DI MARCELLO CIANNAMEA A DIRETTORE GENERALE CON DELEGA AL PRODOTTO - AL TERZO ALLEATO DELLA COMBRICCOLA DI PALAZZO CHIGI, ALIAS FORZA ITALIA, È IN ARRIVO LA POLTRONA DI PRESIDENTE DI VIALE MAZZINI PER LA COCCA DI GIANNI LETTA, SIMONA AGNES - UN ACCORDO CHE NASCE DALLA VOLONTÀ DELLA DUCETTA DI ACCELERARE I TEMPI - AD APRILE SCADE IL CDA – AFFINCHÉ I NUOVI PALINSESTI VENGANO SQUADERNATI DAL FIDO ROSSI ENTRO LUGLIO, ANZICHÉ AFFIDATI AL DEMOCRISTO ROBERTO SERGIO
DAGOREPORT – NUOVO INCARICO PER ELISABETTA BELLONI: GIORGIA MELONI HA NOMINATO LA DIRETTRICE DEL DIS NUOVA RAPPRESENTANTE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 (SHERPA). UNA SCELTA CHE HA LASCIATO A BOCCA APERTA LE FELUCHE ROMANE: PERCHÉ DÀ QUESTO INCARICO ALLA CAPA DEI SERVIZI, RIMUOVENDO LO SHERPA GIÀ DESIGNATO, LUCA FERRARI? PESANO NELLA DECISIONE I TIMORI DELLA DUCETTA PER IL G7 (“C’È UN CLIMA CHE MI PREOCCUPA”?) OPPURE È L'ANTIPASTO DI UNA SERIE DI CAMBIAMENTI A PALAZZO CHIGI?
DAGOREPORT DAL SOTTOSCALA – CHAILLY, IL FANTASMA DEL LOUVRE IN SALSA MENEGHINA: NON BATTE COLPO CHE PER SE STESSO. DIRIGE POCHISSIMO (DUE APPARIZIONI ALL’ANNO) E PRETENDE SEMPRE DI ESSERE IL DIRETTORE DELLA PRIMA - CHE NE SARÀ DEL DIRETTORE MUSICALE QUANDO ARRIVERÀ IL PROSSIMO SOVRINTENDENTE (I PAPABILI: FORTUNATO ORTOMBINA, MICHELE DALL’ONGARO, ANNA MARIA MEO, SALVO NASTASI, CLAUDIO ORAZI)? PERCHÉ GIOVANNI “ABRAMO” BAZOLI DIFENDE STRENUAMENTE RICCARDO CUOR DI POLTRONA E SUA MOGLIE, GABRIELLA TERRAGNI, DETTA “LADY MACBETH DI PADERNO DUGNANO”?
FLASH! - CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA: DALLA PADELLA DI DONZELLI ALLA BRACE DI CASTELLITTO – FINORA LA SUA UNICA INIZIATIVA, CHE GLI PERMETTE DI OCCUPARSI DELLA SUA CARRIERA, E’ STATA QUELLA DI AVER NOMINATO RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI (UN RUOLO MAI ESISTITO IN CSC), IL SUO IMPRESARIO TEATRALE ANGELO TUMMINELLI (50 MILA ANNUI) E STEVE DELLA CASA, GIA’ DIRETTORE DEL CINE-FESTIVAL DI TORINO, A CAPO DELLA COMUNICAZIONE (40 MILA ALL’ANNO),