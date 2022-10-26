LA SMENTITA DI BRUNO VESPA
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Meloni Vespa BRUNO VESPA E GIORGIA MELONI nicola rao francesco giorgino 5 BRUNO VESPA E GIORGIA MELONI francesco giorgino 4 VESPA MELONI
FLASH! CHI E’ IL VERO CONSIGLIERE DI GIORGIA MELONI ALL’INTERNO DELLA RAI? IL MITOLOGICO BRUNO VESPA! IL CONDUTTORE DI “PORTA A PORTA” AVREBBE SUSSURRATO DI SISTEMARE ALLA DIREZIONE DEL TG1 FRANCESCO GIORGINO (IN ALTERNATIVA NICOLA RAO)-
LA SMENTITA DI BRUNO VESPA
Meloni Vespa BRUNO VESPA E GIORGIA MELONI nicola rao francesco giorgino 5 BRUNO VESPA E GIORGIA MELONI francesco giorgino 4 VESPA MELONI
MELONI MARCI - MALGRADO GLI OLTRE VENT’ANNI IN POLITICA, GIORGIA MELONI HA UN PROBLEMA: LE CAPITA SOVENTE DI NON RICONOSCERE IL VALORE O IL DISVALORE DEI PERSONAGGI CHE INCONTRA. LA NOMINA A MINISTRO DELLA CULTURA DI GENNARO SANGIULIANO, PER ESEMPIO, HA LASCIATO PERPLESSI (EUFEMISMO) MOLTI ATTENTI OSSERVATORI - PER IL SUO STAFF DI PALAZZO CHIGI CIRCOLANO NOMI DI "CONSIGLIERI" LEGATI A PERSONAGGI CHE DIRE DISCUTIBILE È POCO - RIUSCIRÀ LA DUCETTA A ESSERE SEMPRE LUCIDA NEL VALUTARE ATTENTAMENTE LE PERSONE DI CUI SI CIRCONDA E NON FINIRE NELLA TELA DEI SOLITI MANEGGIONI E FACCENDIERI? AH, SAPERLO...
SE NON È AMORE QUESTO! - MARTA FASCINA CONTINUA A USARE LA COVER DEL TELEFONO CON LA FACCIA DEL MANCATO MARITO SILVIO BERLUSCONI - MA QUANTE FIDANZATINE FAREBBERO UN GESTO COSÌ TENERO PER IL PROPRIO MOROSO? PROBABILMENTE QUASI TUTTE QUELLE A CUI VERREBBE ASSICURATA LA REGGIA DI ARCORE E UN SEGGIO SICURO IN PARLAMENTO... - VIDEO
SILVIO ABBASSA LA CRESTA – COME DAGO-ANTICIPATO, BERLUSCONI AL SENATO HA LETTO UN DISCORSO GIÀ SCRITTO (LETTO E CORRETTO DA GIANNI LETTA) – L’INTERVENTO EGO-RIFERITO DEL “BANANA”, CHE NON RIESCE AD ACCETTARE CHE NON COMANDA PIÙ NIENTE: PRIMA ANNUNCIA LA NASCITA DEL SUO 17ESIMO NIPOTE, POI COMINCIA CON LE RIVENDICAZIONI: “SE OGGI C’È LA PRIMA DONNA PREMIER, È GRAZIE ALLA COALIZIONE CHE HO FONDATO 28 ANNI FA, CHE NON SI È MAI DIVISA” (DIMENTICA IL PRIMO GOVERNO CONTE E QUELLO DRAGHI) – LA SOLFA SU PRATICA DI MARE E L'APPOGGIO ALL’UCRAINA: “SIAMO CON L’OCCIDENTE”. IN PRATICA, SMENTISCE QUELLO CHE LUI STESSO HA DETTO UNA SETTIMANA FA NEI FAMOSI AUDIO DIFFUSI LAPRESSE… - VIDEO
REGOLAMENTO DI CONTE – PEPPINIELLO APPULO SALE SULLE BARRICATE E PROMETTE UN'OPPOSIZIONE “INTRANSIGENTE” ALLA MELONI, DALL'UCRAINA AL REDDITO DI CITTADINANZA – E IL PD, TERRORIZZATO CHE SI CREI UN ASSE TERZO POLO-DUCETTA, NON SA SE RICUCIRE COL M5S O NO (TANTO PER CAMBIARE) – BOTTURA: “GIUSEPPE CONTE TER HA RIMPROVERATO A MELONI DI RIFARSI AL GOVERNO DRAGHI, CHE GIUSEPPE CONTE BIS HA SOSTENUTO PER TUTTO IL TEMPO, E…”