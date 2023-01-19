FLASH - COME DAGOANTICIPATO, L'AMBASCIATORE RICCARDO GUARIGLIA SARÀ IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA-
FLASH - COME DAGOANTICIPATO, L'AMBASCIATORE RICCARDO GUARIGLIA SARÀ IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA-
CRONACHE DI NORDIO – NELLA SUA RELAZIONE ALLA CAMERA, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CARLO NORDIO, È TORNATO A CRITICARE LE INTERCETTAZIONI ARRIVANDO A CITARE SHAKESPEARE, MA SENZA DI ESSE LE INDAGINI CON CUI SI È FATTO CONOSCERE DA PM NON SAREBBERO MAI NATE – LA TENSIONE CON I GIUDICI È AI LIVELLI DEI GOVERNI BERLUSCONI, MA NON È DETTO CHE MELONI VOGLIA METTERSI A FARE LA GUERRA ALLE TOGHE, SPECIE DOPO L’ARRESTO DI MESSINA DENARO
SOUMAHORO NON CE LA RACCONTA GIUSTA – COME FACEVA IL DEPUTATO CON GLI STIVALI, CHE NEL 2021 DICHIARAVA UN REDDITO DI 9MILA EURO, A PERMETTERSI UN VILLINO DA 360MILA EURO? “IL GIORNALE” PUBBLICA L’ATTO DI COMPRAVENDITA E IL CONTRATTO DI MUTUO: 50MILA EURO FURONO PAGATI SUBITO, I RESTANTI 310MILA FURONO FINANZIATI DALLA BANCA CREDEM, ANCHE SE IL CONTRATTO ERA CON INTESA SANPAOLO – MA QUALE ISTITUTO CONCEDEREBBE UN MUTUO COSÌ A UNA PERSONA CHE UFFICIALMENTE VIVE SOTTO LA SOGLIA DI POVERTÀ?
I GIUDICI DEL BELGIO NON SI FANNO INFINOCCHIARE DAGLI AVVOCATI DI EVA KAILI – LA PROCURA FEDERALE DI BRUXELLES HA ESTESO LA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER L’EX VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO. QUALCHE ORA FA I SUOI AVVOCATI AVEVANO PROVATO A GIOCARSI LA CARTA DELLA TORTURA, SOSTENENDO CHE LE CONDIZIONI IN CUI È DETENUTA LA KAILI VIOLINO LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO”
"VORREI INCONTRARE MESSINA DENARO E CHIEDERGLI: PERCHÉ?" – PARLA LA DEPUTATA DI FORZA ITALIA CHIARA TENERINI, SOPRAVVISSUTA ALLA STRAGE DI VIA DEI GEORGOFILI A FIRENZE: “PER ANNI NON HO DORMITO PENSANDO ALLA PORTIERA DEL FIORINO, STIPATO DI ESPLOSIVO, CHE SI CHIUDE. HO PRESO FARMACI, SONO ANDATA DA UN ANALISTA, È STATA DURA. SE ERO A LETTO E SENTIVO PARCHEGGIARE UN'AUTO, LA TESTA ANDAVA A QUELLA NOTTE. CI SONO STATI MOMENTI IN CUI NON DORMIVO, PRENDEVO LA MACCHINA E GUIDAVO FINO ALL'ALBA…”