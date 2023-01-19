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SOUMAHORO NON CE LA RACCONTA GIUSTA – COME FACEVA IL DEPUTATO CON GLI STIVALI, CHE NEL 2021 DICHIARAVA UN REDDITO DI 9MILA EURO, A PERMETTERSI UN VILLINO DA 360MILA EURO? “IL GIORNALE” PUBBLICA L’ATTO DI COMPRAVENDITA E IL CONTRATTO DI MUTUO: 50MILA EURO FURONO PAGATI SUBITO, I RESTANTI 310MILA FURONO FINANZIATI DALLA BANCA CREDEM, ANCHE SE IL CONTRATTO ERA CON INTESA SANPAOLO – MA QUALE ISTITUTO CONCEDEREBBE UN MUTUO COSÌ A UNA PERSONA CHE UFFICIALMENTE VIVE SOTTO LA SOGLIA DI POVERTÀ?

"VORREI INCONTRARE MESSINA DENARO E CHIEDERGLI: PERCHÉ?" – PARLA LA DEPUTATA DI FORZA ITALIA CHIARA TENERINI, SOPRAVVISSUTA ALLA STRAGE DI VIA DEI GEORGOFILI A FIRENZE: “PER ANNI NON HO DORMITO PENSANDO ALLA PORTIERA DEL FIORINO, STIPATO DI ESPLOSIVO, CHE SI CHIUDE. HO PRESO FARMACI, SONO ANDATA DA UN ANALISTA, È STATA DURA. SE ERO A LETTO E SENTIVO PARCHEGGIARE UN'AUTO, LA TESTA ANDAVA A QUELLA NOTTE. CI SONO STATI MOMENTI IN CUI NON DORMIVO, PRENDEVO LA MACCHINA E GUIDAVO FINO ALL'ALBA…”