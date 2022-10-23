ADOLFO URSO E I SUOI VECCHI RAPPORTI CON L'IRAN
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FLASH - COME MAI ADOLFO URSO, INIZIALMENTE DESTINATO AL MINISTERO DELLA DIFESA, E' STATO PIAZZATO AL MISE, LASCIANDO IL POSTO A CROSETTO? A WASHINGTON HANNO LA MEMORIA LUNGA E L'ARTIGLIO AFFILATO: RICORDANO BENE QUANDO URSO FACEVA AFFARI CON L'IRAN, CHE LA CASA BIANCA CONSIDERA UN PAESE NEMICO, CON LA SUA SOCIETA' "ITALY WORLD SERVICE"...-
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LA CORSA DEI TORIES – LA SUCCESSIONE A LIZ TRUSS È UNA SFIDA TRA L’EX PREMIER BORIS JOHNSON E RISHI SUNAK, EX MINISTRO DELLE FINANZE – IL 42ENNE DI ORIGINI INDIANE HA UN CURRICULUM IMPECCABILE, TRA STUDI AD OXFORD E UN PASSATO ALLA “GOLDMAN SACHS” PRIMA DELLA CARRIERA POLITICA – SUNAK È SPOSATO CON UN'EREDITIERA INDIANA E DUNQUE "TROPPO RICCO" PER FARE IL PRIMO MINISTRO IN TEMPI DI CRISI. IL LORO PATRIMONIO È STIMATO IN…
FLASH - LA DELEGA AL PNRR E' ANDATA A RAFFAELE FITTO, SCIPPANDOLA A SALVINI (CHE AL SUO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE VEDRA' DESTINARE UNA RICCA FETTA DEI FONDI), DOPO UN ACCORDO TRA MELONI E MATTARELLA - LA DECISIONE E' SERVITA A RASSICURARE BRUXELLES E A EVITARE CHE IL FU PUTINIANO SALVINI, MAL DIGERITO DALLE CANCELLERIE EUROPEE, POTESSE METTERE I POLPASTRELLI SUI FONDI UE...
IL GOVERNO E’ FATTO MA ORA RISCHIA AL SENATO! – NOVE SENATORI: SALVINI, CASELLATI, CALDEROLI, CIRIANI, BERNINI, SANTANCHÈ, MUSUMECI, URSO, ZANGRILLO SONO DIVENTATI MINISTRI. E A QUESTI VA AGGIUNTO IGNAZIO LA RUSSA, DIVENTATO PRESIDENTE – IL CENTRODESTRA AVEVA 116 SCRANNI A PALAZZO MADAMA MA ORA NON POTRÀ CONTARE IN MANIERA STABILE SUI 10 CHE SONO STATI PROMOSSI AL GOVERNO - IL MARGINE DI VANTAGGIO SI ASSOTTIGLIA: PER AVERE LA MAGGIORANZA SERVONO 101 VOTI E IL CENTRODESTRA HA 106 SENATORI…
MARIO DRAGHI CONSEGNA A GIORGIA MELONI LA CAMPANELLA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI FORMALIZZANDO IL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE - GIORGIA MELONI SI INSEDIA A PALAZZO CHIGI PER PRESIEDERE IL PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL SUO GOVERNO - L'ACCOGLIENZA DI DRAGHI ALLA DUCETTA: "BENVENUTA" - VIDEO!