FLASH - COME MAI ADOLFO URSO, INIZIALMENTE DESTINATO AL MINISTERO DELLA DIFESA, E' STATO PIAZZATO AL MISE, LASCIANDO IL POSTO A CROSETTO? A WASHINGTON HANNO LA MEMORIA LUNGA E L'ARTIGLIO AFFILATO: RICORDANO BENE QUANDO URSO FACEVA AFFARI CON L'IRAN, CHE LA CASA BIANCA CONSIDERA UN PAESE NEMICO, CON LA SUA SOCIETA' "ITALY WORLD SERVICE"...

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ADOLFO URSO E I SUOI VECCHI RAPPORTI CON L'IRAN

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IL GOVERNO E’ FATTO MA ORA RISCHIA AL SENATO! – NOVE SENATORI: SALVINI, CASELLATI, CALDEROLI, CIRIANI, BERNINI, SANTANCHÈ, MUSUMECI, URSO, ZANGRILLO SONO DIVENTATI MINISTRI. E A QUESTI VA AGGIUNTO IGNAZIO LA RUSSA, DIVENTATO PRESIDENTE – IL CENTRODESTRA AVEVA 116 SCRANNI A PALAZZO MADAMA MA ORA NON POTRÀ CONTARE IN MANIERA STABILE SUI 10 CHE SONO STATI PROMOSSI AL GOVERNO - IL MARGINE DI VANTAGGIO SI ASSOTTIGLIA: PER AVERE LA MAGGIORANZA SERVONO 101 VOTI E IL CENTRODESTRA HA 106 SENATORI…