GAME OF DRONES – KIEV ATTACCA, MOSCA RISPONDE: NEL POMERIGGIO DI OGGI È STATO ABBATTUTO UN DRONE CHE VOLAVA SOPRA IL PALAZZO PRESIDENZIALE DELLA CAPITALE UCRAINA – I DETRITI SONO CADUTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO DI PALAZO MARIYINSKY, DOVE HA SEDE IL GOVERNO UCRAINO. COME PUTIN, ANCHE ZELENSKY NON SI TROVAVA IN SEDE, MA ERA IN VISITA IN OLANDA…