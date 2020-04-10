FLASH! CONTE ANNUNCIA LA PROROGA DEL BLOCCO TOTALE FINO AL 3 MAGGIO - "L'AUSPICIO E' CHE POI SI POSSA RIPARTIRE CON CAUTELA E GRADUALITA'" - "OSHO" SU TWITTER: "PE' RICOMINCIA'A MOVESE CE VORRA' L'OSTEOPATA"-
FLASH! CONTE ANNUNCIA LA PROROGA DEL BLOCCO TOTALE FINO AL 3 MAGGIO - "L'AUSPICIO E' CHE POI SI POSSA RIPARTIRE CON CAUTELA E GRADUALITA'" - "OSHO" SU TWITTER: "PE' RICOMINCIA'A MOVESE CE VORRA' L'OSTEOPATA"-
CONTE FA IL PREMIER MA LA CONOSCE LA STORIA POLITICA DELL’ITALIA? LA LEGA FU L’UNICA A VOTARE NO CON TUTTI I SUOI PARLAMENTARI AL MES NEL 2012. LA MELONI NON ANDO’ NEANCHE IN PARLAMENTO QUEL GIORNO – MENTANA: “SE AVESSIMO SAPUTO CHE CONTE AVREBBE FATTO UN USO PERSONALISTICO DELLA CONFERENZA ATTACCANDO L’OPPOSIZIONE NON AVREBBE MANDATO IN ONDA QUELLA PARTE" – E SALVINI RINGRAZIA…
"VA BENE ESSERE AMICI DELLA CINA, MA QUI STATE SCIVOLANDO VERSO LA COREA DEL NORD" – MELONI REPLICA A MUSO DURO A CONTE: "GOVERNO TRACOTANTE. IL PRESIDENTE MATTARELLA NON HA NULLA DA DIRE SU QUESTI METODI DEGNI DI UN REGIME TOTALITARIO? - MI ASPETTO CHE LA RAI MI DIA POSSIBILITÀ DI REPLICA ALLA STESSA ORA, CON LO STESSO TEMPO E CON LA STESSA VISIBILITÀ” - VIDEO
“ROBA DA UNIONE SOVIETICA" - SALVINI ACCUSA CONTE DI AVER FATTO “UN COMIZIO CONTRO DI LUI SULLA TV DI STATO”– “PERCHÉ NON HANNO BLOCCATO IL MES? PERCHÉ IL PD VUOLE LA TASSA PATRIMONIALE? PERCHÉ I 5STELLE VOGLIONO ANCORA BLOCCARE LA TAV? QUANDO ARRIVANO DAVVERO I SOLDI? SEMPRE COLPA DI SALVINI??? ALTRO CHE “COLLABORAZIONE”, CHE DELUSIONE SIGNOR CONTE"...
CONTE ATTACK! - "IL MES NON È STATO ISTITUITO IERI O ATTIVATO LA SCORSA NOTTE. ESISTE DAL 2012 E FU VOTATO DA UN GOVERNO DI CENTRODESTRA DA MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI'' - "L'OPPOSIZIONE VA DICENDO CHE L’ITALIA AVREBBE FIRMATO ACCORDI SEGRETI, L’ITALIA NON HA FIRMATO ALCUNA ATTIVAZIONE, NON HA BISOGNO DEL MES PERCHE’ LO RITIENE UNO STRUMENTO INADEGUATO” - E INSISTE SUGLI EUROBOND CHE GERMANIA E OLANDA HANNO DETTO CHE NON ACCETTERANNO MAI. AUGURI...
SE FICO PARLA COSÌ, COSA FARÀ IL RESTO DEI GRILLINI? ''IL MES HA FATTO PAGARE UN TRIBUTO ENORME AL POPOLO GRECO. NON ERO D' ACCORDO A SUO TEMPO SUL FONDO SALVA-STATI, VISTE LE SUE CONDIZIONALITÀ: FIGURIAMOCI OGGI. SERVONO STRUMENTI DIVERSI'' - SULLA ''RETORICA SCHIFOSA ANTI-ITALIANA DEI GIORNALI TEDESCHI'' DOVREBBE CITOFONARE AL SUO ADORATO GRILLO CHE DICEVA LE STESSE COSE (NON DATE I FONDI ALL'ITALIA, VANNO AI MAFIOSI)