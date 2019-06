SUPER MARIO, NON CI LASCIARE! - LA PREOCCUPAZIONE DI MATTARELLA PER IL DOPO DRAGHI IN BCE: L’ITALIA VORREBBE MANTENERE UN POSTO NEL BOARD DELLA BANCA CENTRALE PER CONTINUARE AD AVERE VOCE IN CAPITOLO SULLA POLITICA MONETARIA - IL QUIRINALE E TRIA PENSANO CHE I MINIBOT SIA SOLO UN TENTATIVO PER FAR IRRITARE L'EUROPA E BRUCIARE SUL NASCERE LA TRATTATIVA DEL PREMIER CONTE...