FLASH! - A CORTINA TUTTA D'AMPEZZO OLIVIA NON SPOSATA CONTE E' STATA RIBATTEZZATA "LADY GAGÀ" DALLE SCIURE MENEGHINE IN VACANZA ALLA RICERCA DEL CADORE PERDUTO. NATURALMENTE, LEI E' LA LADY, GAGÀ E' PEPPINIELLO APPULO...-
FLASH! - A CORTINA TUTTA D'AMPEZZO OLIVIA NON SPOSATA CONTE E' STATA RIBATTEZZATA "LADY GAGÀ" DALLE SCIURE MENEGHINE IN VACANZA ALLA RICERCA DEL CADORE PERDUTO. NATURALMENTE, LEI E' LA LADY, GAGÀ E' PEPPINIELLO APPULO...-
FLASH! - GRAN LIBIDINE A CAPRI: IL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA VITTORIO SGARBI HA FESTEGGIATO IL CAPODANNO SULL'ISOLA DI TIBERIO CON JERRY CALA'...
“LA GUERRA IN UCRAINA, SE FOSSI RIMASTO PRESIDENTE, NON SAREBBE MAI SCOPPIATA” – LE CONFESSIONI DI CAPODANNO DI DONALD TRUMP: L’EX PRESIDENTE AMERICANO HA ATTOVAGLIATO A MAR-A-LAGO L’AMICO ITALIANO PAOLO ZAMPOLLI, AMBASCIATORE ALL’ONU, E SI È SFOGATO: HA CHIESTO INFORMAZIONI SUL GOVERNO MELONI, POI È PARTITO IN QUARTA CONTRO I DEMORATICI DELLA SINISTRA RADICALE (“MARXISTI LUNATICI”) E I SUOI NEMICI ALL’INTERNO DEL PARTITO REPUBBLICANO – MA TRA UNA STILETTATA A MURDOCH E UN ATTACCO A DESANTIS, SI DIMENTICA DI ACCENNARE AI SUOI GUAI GIUDIZIARI…
CONTE, UN PROGRESSISTA TUTTO LUSSO E HIGH SOCIETY - SALLUSTI TORNA SUL DAGO-SCOOP DI PEPPINIELLO APPULO PAPARAZZATO A CORTINA: “IL PROBLEMA NON È SVACANZARE A 2500 EURO AL GIORNO. MI IMPRESSIONA CONTE QUANDO VUOLE FARCI CREDERE DI ESSERE UN NOVELLO SAN FRANCESCO ALLE PRESE CON LA MISSIONE DI ANNULLARE LE DISEGUAGLIANZE SOCIALI QUANDO LUI LE SUE DI "DISEGUAGLIANZE" SE LE TIENE BENE STRETTE E LE METTE IN PRATICA PER CUI POTENDO SCEGLIERE CAPODANNO A CORTINA È ASSAI MEGLIO CHE A SCAMPIA” - SUI SOCIAL CONTE VIENE SBERTUCCIATO: “PARLA DI POVERI E RISPARMIACI LA MORALE”
“SONO QUA A ROMPERMI I COGLIONI E VOI SISTEMATE CRISANTI” – “REPORT” SVELA LA VERITÀ SUL MODELLO VENETO SUL COVID: UNA FAIDA CONTINUA TRA LUCA ZAIA E ANDREA CRISANTI A COLPI DI ESPOSTI E CONTROESPOSTI. LE INTERCETTAZIONI DEL GOVERNATORE CHE SI INCAZZA CON I COLLABORATORI: MENTRE IL “DOGE” ERA IMPEGNATO A SCREDITARE LO “ZANZAROLOGO”, ROBERTO TONIOLO DI “AZIENDA ZERO”, ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE VENETO, LO AIUTAVA. “SIETE ANDATI A TOGLIERGLI LE CASTAGNE DAL FUOCO. È UN ANNO CHE PRENDIAMO LA MIRA. ADESSO FA IL SALVATORE DELLA PATRIA…” - VIDEO