BRIA COL VENTO - GRAN CASINO NEL PD PER LA CANDIDATURA DELLA PRESIDENTE DEL FONDO NAZIONALE ITALIANO PER L’INNOVAZIONE, FRANCESCA BRIA, AL CDA RAI: LO SPONSOR DI PESO È IL MINISTRO ORLANDO, CHE NON DISDEGNA FICCARE IL NASO NEGLI AFFARI DI VIALE MAZZINI - CONTRARI FRANCESCHINI E LA CORRENTE DI "BASE RIFORMISTA" DI LOTTI E GUERINI CHE PUNTANO SU MELANDRI E BONACCORSI - BRIA NON PIACE ANCHE PER CERTE SUE "FREQUENTAZIONI" CON DI BATTISTA E ASSANGE...
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