4 mar 2023 18:10

FLASH! IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “L’ANNO SCORSO GIUSEPPE CONTE DISSE CHE NON BISOGNAVA MANDARE A ZELENSKY ARMI ‘NON DIFENSIVE’. IERI BERSANI HA TROVATO UN ALTRO DISCRIMINE: ‘ARMI PER TENERE IN PIEDI L’UCRAINA INDIPENDENTE SÌ, PER TENERE IN PIEDI LA GUERRA NO’. LE SUE PAROLE HANNO RIACCESO LA SPERANZA A KIEV, DOVE ORA ASPETTANO CON ANSIA LA SUA RICETTA MAGICA PER RESTARE INDIPENDENTI SENZA FARE LA GUERRA. CHIEDONO SOLO DI SBRIGARSI, PERCHÉ..."