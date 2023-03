A GERUSALEMME FINI DEFINI’ IL FASCISMO IL MALE ASSOLUTO. ‘GNAZIO LA RUSSA, INVECE, SVICOLA: “HO FINITO DI FARE DICHIARAZIONI. NON SIAMO IN ITALIA...” – IL PRESIDENTE DEL SENATO IN VISITA IN ISRAELE DOPO LE POLEMICHE SUL BUSTO DI MUSSOLINI (ORA SPOSTATO IN CASA DELLA SORELLA) E SUL TWEET CELEBRATIVO PER LA NASCITA DELL’MSI – “TUTTI I GOVERNI ITALIANI HANNO SEMPRE DIFESO ISRAELE. SIAMO CONTRO OGNI FORZA TERRORISTICA CHE ATTENTA ALLA SUA ESISTENZA”