FLASH! - DICONO CHE PAOLO SCARONI ABBIA I NERVI A FIOR DI PELLE: PARE ABBIA CHIESTO UDIENZA A GIORGIA MELONI E SI SIA VISTO RISPONDERE “NO, GRAZIE”-
FLASH! - DICONO CHE PAOLO SCARONI ABBIA I NERVI A FIOR DI PELLE: PARE ABBIA CHIESTO UDIENZA A GIORGIA MELONI E SI SIA VISTO RISPONDERE “NO, GRAZIE”-
LA MOSSA DISPERATA DI SOUMAHORO: URLARE AL “RAZZISMO” – IL DEPUTATO CON GLI STIVALI FATICA A SPIEGARE COME MAI NON SI SIA ACCORTO DELLE IRREGOLARITÀ NELLE COOPERATIVE GESTITE DALLA COMPAGNA E DALLA SUOCERA O CON QUALI SOLDI ABBIA COMPRATO LA SUA VILLETTA. E ALLORA LA BUTTA IN CACIARA TIRANDO FUORI LA CARTA DEL RAZZISMO – “IN QUESTO PAESE PESA MOLTO ESSERE NERI. FIN QUANDO UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABBRONZATO VIVE NEI SOTTOBOSCHI E PAGA UN AFFITTO, VA BENE…”
“GLI IRLANDESI TEMONO L’AGGRESSIONE DEI NOSTRI PRODOTTI” – FINALMENTE SCOPRIAMO IL SENSO DELLA DENOMINAZIONE “MINISTRO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE”! FRANCESCO LOLLOBRIGIDA SI INCAZZA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE UE ALL’IRLANDA A METTERE ETICHETTE SUI PERICOLI DEL CONSUMO DELL’ALCOL SULLE BOTTIGLIE DI VINO: “LÌ CI SONO ABUSI ENORMI, MA IN QUESTO MODO SI METTE IL VINO SUL PIANO DEI SUPERALCOLICI E QUINDI LORO, CHE PRODUCONO SUPERALCOLICI…”
C’È UN BEL CLIMA IN BRASILE! IL PRESIDENTE LULA ATTACCA BOLSONARO DOPO L'ASSALTO AL CONGRESSO: “È UNO SQUILIBRATO CHE DOPO AVER PERSO LE ELEZIONI SI È CHIUSO IN CASA” – È LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA CHE UN PRESIDENTE ELETTO INIZIA A GOVERNARE PRIMA DI ENTRARE IN CARICA. NON VOGLIO PERSEGUIRLO. NON COMBATTERÒ BOLSONARO PERCHÉ IL MIO COMPITO È COMBATTERE LA FAME…”
GRAMELLINI IRONIZZA SULLE "LEZIONI DI STORIA" DI GASPARRI - "IL SENATORE HA DETTO CHE LA GUERRA DI CRIMEA FU COMBATTUTA DAL REGNO DI PIEMONTE TRA IL 1861 E IL 1863 QUANDO L’ITALIA ANCORA NON ESISTEVA, CON CIÒ RIUSCENDO NELL’IMPRESA DI INANELLARE TRE SFONDONI IN UNA SOLA FRASE. GASPARRI SI E’ ESPOSTO COSÌ AGLI SBERLEFFI DI CALENDA, LA CUI MAGGIORE AUTOREVOLEZZA DERIVA DAL FATTO INCONTESTABILE CHE CON CAVOUR HA IN COMUNE BEN DUE LETTERE DEL COGNOME" – VIDEO