DAGOREPORT! – PERCHÉ NON SI PARLA PIÙ DI APRIRE UN TAVOLO PER IL CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA? SEMPLICE: GLI USA, CHE HANNO IL PALLINO IN MANO, NON SONO INTERESSATI A UNA TRATTATIVA DI PACE. VOGLIONO CHE PUTIN SI INDEBOLISCA FINO AL PUNTO CHE SARÀ LUI A CHIEDERE, IN GINOCCHIO, UN NEGOZIATO. E CI SIAMO QUASI: NONOSTANTE LA CAMPAGNA DI DISINFORMAZIONE SULLE SANZIONI, SI COMINCIA A SCORGERE LA REALE SITUAZIONE DI MOSCA. L’ORSO RUSSO STA GALOPPANDO VERSO IL COLLASSO. L’UNICA COSA CHE DEVE FARE L'UE È RESISTERE E NON CEDERE AL RICATTO DI PUTIN. L'ALTERNATIVA È LA DISINTEGRAZIONE...