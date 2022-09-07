FLASH! - DIETRO GLI INNUMEREVOLI STOP ALL’ANNUNCIATISSIMO VIAGGIO DI PAPA BERGOGLIO A KIEV, ATTESO DA ZELENSKY COME LA MANNA DAL CIELO, C’È LA CASA BIANCA. L’INTELLIGENCE DEL PENTAGONO HA SCONSIGLIATO SECCAMENTE IL PONTEFICE DI INTRAPRENDERE IL VIAGGIO PER “PROBLEMI DI SICUREZZA”…-
PREPARATE I FAZZOLETTI! L’IMPERDIBILE INTERVISTA STRAPPALACRIME RILASCIATA DA GIUSEPPE CONTE A “CHI”: “FIN DA RAGAZZO HO LAVORATO DURAMENTE, HO STUDIATO NOTTE E GIORNO. HO FATTO TANTE RINUNCE, NESSUNO MI HA REGALATO NULLA” – “OLIVIA È UNA PERSONA SPECIALE, VORREMMO TRASCORRERE PIÙ TEMPO INSIEME. I NOSTRI IMPEGNI NON CE LO CONSENTONO, MA ABBIAMO UN LEGAME SOLIDO E DURATURO” – LA DEVOZIONE A PADRE PIO, IL TRADIMENTO DI LUIGINO DI MAIO E L’ALLEANZA CON IL PD: “NON CI SONO LE CONDIZIONI PER UN ACCORDO. SONO APPIATTITI SULL’AGENDA DRAGHI, CHE NON ESISTE”
“'MO CHE CE STACCANO ER GAS ME TOCCA GOVERNA’?” - L’IMITAZIONE IMPERDIBILE DI MAURIZIO CROZZA NEI PANNI DI GIORGIA MELONI – “MO NON E’ PIU’ UN PROBLEMA CHE POTREI ESSE FASCISTA?PERCHE' L'ITALIA NON SE BUTTA SU CALENDA, E’ STATISTA!” – CROZZA NE HA PER TUTTI, DALLA PARRUCCA DI “DONNA GIORGIA” ALLA CRAPA PELATA DI LETTA: “MENO MALE CHE PERDIAMO, HO LASCIATO I COGLIONI A PARIGI!” - VIDEO
INDOVINA CHI VIENE A CENA – LUCA TRAPANESE, ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI DI NAPOLI, GAY E PAPÀ SINGLE DI UNA BAMBINA CON LA SINDROME DI DOWN, HA SCRITTO UNA LETTERA-APERTA A GIORGIA MELONI PER PARLARE DI ADOZIONI: “VIENI A TROVARCI, SEI UNA MAMMA ANCHE TU, E VEDRAI CHE SIAMO UNA FAMIGLIA COME LE ALTRE” – LA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA HA RISPOSTO: “INVITO A CENA ACCETTATO. TIFO PER TE E ALBA, MA NON CAMBIO IDEA”– LA CONTROREPLICA: “LA FELICITÀ DI UN BIMBO NON DERIVA DAL NUMERO DI GENITORI...”
IL "BANANA" TRA UN MESE RISCHIA DI RESTARE IN MUTANDE (E LE ELEZIONI NON C’ENTRANO) – BERLUSCONI HA REGISTRATO A SUO NOME, PRESSO L’UFFICIO EUROPEO DEI MARCHI E BREVETTI, UNA'AMPIA GAMMA DI PRODOTTI (DALLA “POMPA GONFIA PALLONI" AL "REGGICALZE DA UOMO" DAI "TELAI PER SEGHE A MANO" AL "BOCCHINO"). LA TUTELA, CHE DURA 5 ANNI, E’ SCADUTA. TRANNE CHE PER GLI SLIP. SILVIO RESTERÀ DUNQUE L'UNICO A POTER PRODURRE E COMMERCIALIZZARE MUTANDE CON MARCHIO "BERLUSCONI"
DAGOREPORT! – PERCHÉ NON SI PARLA PIÙ DI APRIRE UN TAVOLO PER IL CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA? SEMPLICE: GLI USA, CHE HANNO IL PALLINO IN MANO, NON SONO INTERESSATI A UNA TRATTATIVA DI PACE. VOGLIONO CHE PUTIN SI INDEBOLISCA FINO AL PUNTO CHE SARÀ LUI A CHIEDERE, IN GINOCCHIO, UN NEGOZIATO. E CI SIAMO QUASI: NONOSTANTE LA CAMPAGNA DI DISINFORMAZIONE SULLE SANZIONI, SI COMINCIA A SCORGERE LA REALE SITUAZIONE DI MOSCA. L’ORSO RUSSO STA GALOPPANDO VERSO IL COLLASSO. L’UNICA COSA CHE DEVE FARE L'UE È RESISTERE E NON CEDERE AL RICATTO DI PUTIN. L'ALTERNATIVA È LA DISINTEGRAZIONE...