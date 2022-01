DAGOREPORT! COME MAI GRILLO INDAGATO A POCHI GIORNI DAL VOTO FA PIACERE A DRAGHI? - COLAO, OVVERO L’AMBIZIONE SBAGLIATA DI PRENDERE IL POSTO DI DRAGHI A PALAZZO CHIGI - COME MAI GIGIONA MELONI, CHE SMANIAVA MARIOPIO SUL COLLE E VOTO, HA CAMBIATO IDEA? - DOPO LA SCONFITTA DEL BERLUSCA, IL NOME PIÙ GETTONATO DEL CENTRODESTRA È QUELLO DI "MESTIZIA" MORATTI. CON I VOTI DI ITALIA VIVA, I NUMERI CI SAREBBERO PURE. COSÌ PURE I FRANCHI TIRATORI: LA CROCEROSSINA DI MUCCIOLI HA SEMPRE IL PIGLIO DELLA PADRONA - AD OGGI, L’UNICA VIA PERCORRIBILE È UN ACCORDO TRA I LEADER DEI PARTITI SUL NOME DI MATTARELLA. E CON IL 70% DEI VOTI DEI PARLAMENTARI SULLA SCHEDA, UN POLITICO COSÌ RISPETTOSO DELLE ISTITUZIONI COME LA MUMMIA SICULA NON POTREBBE NON ACCETTARE