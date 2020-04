VEDRETE: DOMANI IN EUROPA TUTTI DIRANNO CHE HANNO VINTO – IL CONSIGLIO EUROPEO DI OGGI FINIRÀ COME AL SOLITO A TARALLUCCI E MES: SARÀ ABBASTANZA VAGO E CI SARÀ DENTRO TUTTO, E QUINDI NIENTE – CONTE, CHE NON PORTA MANCO UNA PROPOSTA FORMALE, DIRÀ DI AVER OTTENUTO GLI EUROBOND, CHE OVVIAMENTE NON CI SARANNO. ANGELONA MERKEL ORMAI SI È RASSEGNATA SUL RECOVERY FUND DA MILLE MILIARDI, MA SARÀ AGGANCIATO AL BILANCIO SU CUI I PAESI LITIGANO DA 2 ANNI. CON IL RISCHIO DI NON VEDERE UN EURO PRIMA DI GENNAIO E DOVER ACCEDERE AL MES PER UN’ELEMOSINA DA 36 MILIARDI