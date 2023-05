ORMAI TRA RENZI E CALENDA È GUERRA TOTALE - MATTEONZO ARRIVA A DIRE CHE GLI ATTACCHI DI CARLETTO “NON SONO UNA QUESTIONE MORALE MA UMORALE” (SENTI CHI PARLA!) – “CHE USI GLI STESSI ARGOMENTI DEI GRILLINI UN PO’ MI DISPIACE. SE PENSA CHE SIA UN MOSTRO, AMICI COME PRIMA” – IL PIANO DEL SENATORE DI RIAD: SPINGERE “AZIONE” AL MISTO IN SENATO E RIMUOVERE RICHETTI COME CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, PER SOSTITUIRLO CON MARA CARFAGNA (CHE RENZI HA “AGGANCIATO” AL COMPLEANNO DI SALVO NASTASI)