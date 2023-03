11 mar 2023 20:57

FLASH! - DOPO IL DISASTRO COMUNICATIVO DI CUTRO, LA MADORNALE GAFFE CANORA DEL PARTY DI SALVINI: GIORGIA MELONI NON PER NULLA GRADITO (EUFEMISMO) IL VIDEO POSTATO DA NICOLA PORRO DEL DUETTO TRA LEI E SALVINI SULLE NOTE DELLA "CANZONE DI MARINELLA" DI DE ANDRE' CHE CANTA DI UNA AFFOGATA IN FIUME (PER FORTUNA NON E' STATO POSTATO LA PERFOMANCE CANORA DI BERLUSCONI ALLE PRESE CON "SAPORE DI MARE")