FLASH! DRAGHI IN CONFERENZA STAMPA: "NON RISPONDERO' AD ALCUNA DOMANDA CHE RIGUARDA IMMEDIATI FUTURI SVILUPPI SUL QUIRINALE" - "SULLA LOTTA ALLA PANDEMIA L'APPROCCIO DEL GOVERNO E' DIVERSO DAL PASSATO. LA SCUOLA E' FONDAMENTALE PER LA NOSTRA DEMOCRAZIA. VA TUTELATA NON ABBANDONATA. NO AL RICORSO GENERALIZZATO ALLA DAD" - SUI NO VAX: "OCCUPANO I DUE TERZI DELLE TERAPIE INTENSIVE" - VIDEO

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la conferenza stampa di mario draghi 4 la conferenza stampa di mario draghi 4

 

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politica

GLI STATI UNITI SONO SULL’ORLO DI UNA SECONDA GUERRA CIVILE? – A UN ANNO DALL’ASSALTO A CAPITOL HILL, NEGLI USA INIZIA A SERPEGGIARE L’IDEA CHE POSSA ESPLODERE UN CONFLITTO: MOLTI AMERICANI LEGITTIMANO LA VIOLENZA CONTRO IL GOVERNO MENTRE I REPUBBLICANI CERCANO DI RISCRIVERE LA STORIA, FACENDO PASSARE I RIVOLTOSI DEL CAMPIDOGLIO COME “MARTIRI” - CON IL PAESE POLARIZZATO, L’IPOTESI DELLA RICANDIDATURA DI TRUMP E IL SUO PARTITO CHE ABBRACCIA L'AUTORITARISMO, ALCUNI ESPERTI TEMONO UN'INSURREZIONE IN STILE IRLANDA DEL NORD…

CHIAMATE LA NEURO - MARIAROSARIA ROSSI, EX BADANTE DI BERLUSCONI, SCRIVE A "LA STAMPA" PER BASTONARE IL CAV "COLPEVOLE" DI NON AVER CONTRIBUITO A CREARE IL CONTE-TER: "SAREBBE STATO ANCORA UNA VOLTA IL SALVATORE DELLA PATRIA E OGGI NON PARLEREMMO DI DRAGHI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MA SOLO DI BERLUSCONI" - E POI GLI CONSIGLIA DI NON CORRERE PER IL COLLE: "NON PRESENTI LA PROPRIA CANDIDATURA E CONVERGA SU DRAGHI" - "LIBERO" LA INFIOCINA: "INGRATA: SCRIVE A SILVIO DI RITIRARSI. LEI CHE LO LASCIO' DI PUNTO IN BIANCO…"