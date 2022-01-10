https://video.corriere.it/politica/draghi-non-rispondero-domande-quirinale/5d89e63c-723b-11ec-b185-e6e7d7d180a3?intcmp=pastiglione_apertura_hp&vclk=pastiglione_apertura_hp|
la conferenza stampa di mario draghi 4
FLASH! DRAGHI IN CONFERENZA STAMPA: "NON RISPONDERO' AD ALCUNA DOMANDA CHE RIGUARDA IMMEDIATI FUTURI SVILUPPI SUL QUIRINALE" - "SULLA LOTTA ALLA PANDEMIA L'APPROCCIO DEL GOVERNO E' DIVERSO DAL PASSATO. LA SCUOLA E' FONDAMENTALE PER LA NOSTRA DEMOCRAZIA. VA TUTELATA NON ABBANDONATA. NO AL RICORSO GENERALIZZATO ALLA DAD" - SUI NO VAX: "OCCUPANO I DUE TERZI DELLE TERAPIE INTENSIVE" - VIDEO-
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la conferenza stampa di mario draghi 4
GLI STATI UNITI SONO SULL’ORLO DI UNA SECONDA GUERRA CIVILE? – A UN ANNO DALL’ASSALTO A CAPITOL HILL, NEGLI USA INIZIA A SERPEGGIARE L’IDEA CHE POSSA ESPLODERE UN CONFLITTO: MOLTI AMERICANI LEGITTIMANO LA VIOLENZA CONTRO IL GOVERNO MENTRE I REPUBBLICANI CERCANO DI RISCRIVERE LA STORIA, FACENDO PASSARE I RIVOLTOSI DEL CAMPIDOGLIO COME “MARTIRI” - CON IL PAESE POLARIZZATO, L’IPOTESI DELLA RICANDIDATURA DI TRUMP E IL SUO PARTITO CHE ABBRACCIA L'AUTORITARISMO, ALCUNI ESPERTI TEMONO UN'INSURREZIONE IN STILE IRLANDA DEL NORD…
IL VIRUS DEGLI ALTRI - IN SPAGNA IL PREMIER SANCHEZ VUOLE UN "PIANO PER TRATTARE IL COVID COME UNA COMUNE INFLUENZA": MENO RESTRIZIONI, IN CAMPO STRUMENTI "PIÙ LEGATI ALLA VACCINAZIONE O ALL'AUTOPROTEZIONE CON LE MASCHERINE" - NEGLI USA SUPERATI I 60 MILIONI DI CASI, IN INDIA AUMENTANO I CONTAGI: AL VIA LA CAMPAGNA "BOOSTER" - CINA, QUARANTENA PER 76 MILA PERSONE A TIANJIN
CHIAMATE LA NEURO - MARIAROSARIA ROSSI, EX BADANTE DI BERLUSCONI, SCRIVE A "LA STAMPA" PER BASTONARE IL CAV "COLPEVOLE" DI NON AVER CONTRIBUITO A CREARE IL CONTE-TER: "SAREBBE STATO ANCORA UNA VOLTA IL SALVATORE DELLA PATRIA E OGGI NON PARLEREMMO DI DRAGHI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MA SOLO DI BERLUSCONI" - E POI GLI CONSIGLIA DI NON CORRERE PER IL COLLE: "NON PRESENTI LA PROPRIA CANDIDATURA E CONVERGA SU DRAGHI" - "LIBERO" LA INFIOCINA: "INGRATA: SCRIVE A SILVIO DI RITIRARSI. LEI CHE LO LASCIO' DI PUNTO IN BIANCO…"
“TOGLIETE DI MEZZO QUEL CATAFALCO ALTRIMENTI LO FACCIO SALTARE PER ARIA” - CON IL VOTO PER IL CAPO DELLO STATO AL TEMPO DEL COVID, QUELLE CABINE CON TENDINE CHE TANTO AVEVANO FATTO INCAZZARE CRAXI NEL '92 POSSONO ESSERE ABOLITE. “MEGLIO COSÌ, SEMBRA UNA BARA”, DICONO I DEPUTATI. MA C'È CHI CHIEDE DI TENERLO E DI LIMITARSI A CAMBIARE LE TENDINE DI VELLUTO CON ALTRE SANIFICABILI…
ANCHE IL PAPA VI RICORDA CHE CONTRO IL COVID DOVETE DARVI UNA MOSSA - IL PONTEFICE STRIGLIA PARTITI E NO VAX: "L'INDECISIONE POLITICA CREA CONFUSIONE E SFIDUCIA. MINA LA COESIONE SOCIALE, ALIMENTANDO NUOVE TENSIONI. VACCINARSI E AVERE CURA DELLA SALUTE È UN OBBLIGO MORALE. SERVE UN IMPEGNO COMPLESSIVO PERCHÉ TUTTA LA POPOLAZIONE MONDIALE POSSA ACCEDERE IN EGUAL MISURA ALLE CURE MEDICHE ESSENZIALI E AI VACCINI"