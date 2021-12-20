FLASH! - IL "FINANCIAL TIMES" CHE SI ERA ESPRESSO A FAVORE DI DRAGHI A PALAZZO CHIGI NON SI E' CONTRADDETTO: IL "DRAGHI SAREBBE PIU' UTILE ALL'ITALIA AL QUIRINALE" E' SOLO LA TEORIA PERSONALE DI BILL EMMOTT, EX DIRETTORE DELL'"ECONOMIST", OSPITATA NELLA PAGINE DELLE OPINIONI DEL QUOTIDIANO
QUEST'ANNO BABBO NATALE CI FA TROVARE IL CARBONE SOTTO L'ALBERO - PARADOSSO DELLA SVOLTA ECOLOGICA EUROPEA: LA FONTE PIÙ INQUINANTE, IL CARBONE, STA VIVENDO UNA NUOVA E IMPROVVISA GIOVINEZZA - COLPA DEL GAS CHE SCARSEGGIA: IL SUO PREZZO AUMENTA, LE FORNITURE DI PUTIN SONO A RISCHIO PER L'INVERNO E COSÌ L'ITALIA, CHE HA RINUNCIATO AL NUCLEARE E NON ESTRAE IL METANO DAL MEDITERRANEO, È COSTRETTA A RIACCENDERE LE CENTRALI DI MONFALCONE E LA SPEZIA…
ROMANZO QUIRINALE BY CIRINO POMICINO: "DRAGHI? DEVE RESTARE A PALAZZO CHIGI. BERLUSCONI? NON DIVIDA IL PAESE. I VERI PAPABILI PER IL COLLE SONO TRE. E TUTTI CENTRISTI. LETTA E CONTE SI SONO GIÀ CONTRADDETTI, VOGLIONO UN LARGO CONSENSO MA…" - IL RISCHIO IMPLOSIONE DEL SISTEMA AL QUARTO SCRUTINIO - "L'EVENTUALITÀ DI UN PRESIDENTE DONNA? CIRCOLA IL NOME DEL MINISTRO CARTABIA"
"TROPPO SPAZIO DAI MEDIA A CHI NON SEGUE LA SCIENZA" -MATTARELLA CONTRO LO “SPROPORZIONATO RISALTO MEDIATICO” DATO AI NO VAX - LA PRIMA DIFESA DEL VIRUS È STATA LA FIDUCIA DELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI NELLA SCIENZA, NELLA MEDICINA. E’ STATO UN 2021 POSITIVO PERCHE’…”
POSTA! - CARO DAGO, DOVE SONO FINITI QUEGLI ESPERTI DI POLITICA CHE PRONOSTICAVANO CHE CON CONTE ALLA GUIDA I GRILLINI SAREBBERO ARRIVATI AL 25-30% DEI CONSENSI, OVVERO VICINO AL LORO RECORD? ERANO SONDAGGI DI CASALINO OPPURE ERANO I SOLITI "ESPERTI" UN TANTO AL CHILO? - BAR, PUB E RISTORANTI CONTROLLANO A MALAPENA IL PASS E POI NON FAN NULLA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI DURANTE GLI SPETTACOLI. QUESTO SETTORE HA PIANTO PER MESI E ORA NON SA NEMMENO SEGUIRE DUE REGOLE, INGUAIANDO TUTTI…