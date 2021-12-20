FLASH! - DRAGHI QUI, DRAGHI LA': CHE ROTTURA DI CAZZO! MARIOPIO NON VA DA NESSUNA PARTE: NELLE PRIME TRE VOTAZIONI DOVREBBE PRENDERE 750 VOTI SU 1009 E NON CE L'HA - SE VENISSE ELETTO ALLA QUARTA VOTAZIONE CON 505 VOTI VUOL DIRE CHE NEANCHE LA MAGGIORANZA DEL SUO GOVERNO L'HA VOTATO - AMORALE DELLA FAVA: SAREBBE UNA COCENTE SCONFITTA IN AMBEDUE CASI

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politica

POSTA! - CARO DAGO, DOVE SONO FINITI QUEGLI ESPERTI DI POLITICA CHE PRONOSTICAVANO CHE CON CONTE ALLA GUIDA I GRILLINI SAREBBERO ARRIVATI AL 25-30% DEI CONSENSI, OVVERO VICINO AL LORO RECORD? ERANO SONDAGGI DI CASALINO OPPURE ERANO I SOLITI "ESPERTI" UN TANTO AL CHILO? - BAR, PUB E RISTORANTI CONTROLLANO A MALAPENA IL PASS E POI NON FAN NULLA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI DURANTE GLI SPETTACOLI. QUESTO SETTORE HA PIANTO PER MESI E ORA NON SA NEMMENO SEGUIRE DUE REGOLE, INGUAIANDO TUTTI…