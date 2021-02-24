politica

A CHE PUNTO SIAMO CON I SOTTOSEGRETARI? – IL CAPO DELLA POLIZIA FRANCO GABRIELLI AVRÀ LA DELEGA AI SERVIZI SEGRETI E ALLA SICUREZZA (È STATO SCELTO DIRETTAMENTE DA MARIO DRAGHI) – LA DELEGA ALLO SPORT DOVREBBE RIMANERE NELLE MANI DEL PREMIER, PER IL RESTO SI VA CON IL BILANCINO PER ACCONTENTARE TUTTI I PARTITI – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI È STATO SOSPESO PER MALUMORI NEL PD - MADRON: "LEVATA DI SCUDI CONTRO MULÉ POSSIBILE SOTTOSEGRETARIO ALL'EDITORIA. SI STANNO SCANNANDO. DRAGHI SEMPRE PIÙ SPAZIENTITO..."

IL COLLE ROSA – SUSCITA CURIOSITÀ CHE MARTA CARTABIA, TRA I CANDIDATI A SUCCEDERE A MATTARELLA NEL FEBBRAIO 2022, SIA “PROSSIMA” ALL’ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO - TRA SACRO (DON GIUSSANI-MATTARELLA) E PROFANO (NAPOLITANO-VIOLANTE), LA PIA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA, BEN APPREZZATA IN VATICANO (IL FU PORPORATO DELLA SACRA ROTA POMPEDDA), È LA COCCA PURE DEI NOSTRI COSTITUZIONALISTI LAICI: DALLO SCOMPARSO ETTORE GALLO A VALERIO ONIDA – MA DA BRAVA CATTOLICA LA GUARDASIGILLI SA CHE NEI CONCLAVI SPESSO SI ENTRA DA PAPA E SI ESCE CARDINALI...