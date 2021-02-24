FLASH! - DRAGHI SI È ROTTO LE PALLE DI ASPETTARE LE LISTE DEI PARTITI: È IN CORSO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA NOMINA DEI SOTTOSEGRETARI!-
COME STA SERGIO MATTARELLA? – IL CAPO DELLO STATO IERI SERA NON È POTUTO ANDARE A CIAMPINO AD ACCOGLIERE LE SALME DI LUCA ATTANASIO E VITTORIO IACOVACCI PER UN DISTURBO VESTIBOLARE – SI TRATTA DI UN DISTURBO CARATTERIZZATO DA UN ATTACCO DI VERTIGINI, CAUSATO DALL’INFIAMMAZIONE DEL NERVO VESTIBOLARE, APPUNTO, IL RAMO DELL’OTTAVO NERVO CRANICO CHE AIUTA A CONTROLLARE L’EQUILIBRIO. PER QUANTO CONCERNE LA CAUSA, DI SOLITO IL DISTURBO È PROVOCATO DA UN VIRUS…
A CHE PUNTO SIAMO CON I SOTTOSEGRETARI? – IL CAPO DELLA POLIZIA FRANCO GABRIELLI AVRÀ LA DELEGA AI SERVIZI SEGRETI E ALLA SICUREZZA (È STATO SCELTO DIRETTAMENTE DA MARIO DRAGHI) – LA DELEGA ALLO SPORT DOVREBBE RIMANERE NELLE MANI DEL PREMIER, PER IL RESTO SI VA CON IL BILANCINO PER ACCONTENTARE TUTTI I PARTITI – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI È STATO SOSPESO PER MALUMORI NEL PD - MADRON: "LEVATA DI SCUDI CONTRO MULÉ POSSIBILE SOTTOSEGRETARIO ALL'EDITORIA. SI STANNO SCANNANDO. DRAGHI SEMPRE PIÙ SPAZIENTITO..."
IL COLLE ROSA – SUSCITA CURIOSITÀ CHE MARTA CARTABIA, TRA I CANDIDATI A SUCCEDERE A MATTARELLA NEL FEBBRAIO 2022, SIA “PROSSIMA” ALL’ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO - TRA SACRO (DON GIUSSANI-MATTARELLA) E PROFANO (NAPOLITANO-VIOLANTE), LA PIA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA, BEN APPREZZATA IN VATICANO (IL FU PORPORATO DELLA SACRA ROTA POMPEDDA), È LA COCCA PURE DEI NOSTRI COSTITUZIONALISTI LAICI: DALLO SCOMPARSO ETTORE GALLO A VALERIO ONIDA – MA DA BRAVA CATTOLICA LA GUARDASIGILLI SA CHE NEI CONCLAVI SPESSO SI ENTRA DA PAPA E SI ESCE CARDINALI...
ARCURI SMASCHERATO (DI NUOVO)! – “OGGI” PUBBLICA LE SORPRENDENTI IMMAGINI DEL COMMISSARIO PER L’EMERGENZA CHE INDOSSA UNA MASCHERINA NON PROPRIO DA MANUALE, CON I LACCETTI TUTTI SLABBRATI. PROPRIO LUI CHE È INCARICATO DELL’ACQUISTO DI MILIONI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CHE DOVREBBE DARE IL BUON ESEMPIO… – NON È LA PRIMA VOLTA: A OTTOBRE PARLAVA CON I GIORNALISTI TENENDO IL NASO SCOPERTO…
A COSA SERVONO LE MISSIONI ONU? A FAR INCAZZARE LE POPOLAZIONI LOCALI E A BUTTARE MILIARDI - LA MISSIONE ONU IN CONGO DURA DA OLTRE 20 ANNI ED È UNA DELLE OPERAZIONI PIÙ COSTOSE E INUTILI DELLA STORIA - LA POPOLAZIONE CIVILE HA PIÙ VOLTE PROTESTATO CONTRO L'INERZIA E L'IMMOBILISMO DEI CASCHI BLU, CHE DOVREBBERO DIFENDERE I CONGOLESI DALLE VIOLENZE DEI GRUPPI ARMATI IN GUERRA TRA LORO. E INVECE…