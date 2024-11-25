FLASH! DUE GIORNI FA E’ STATO SENTITO A PIAZZALE CLODIO SUL CASO SANGIULIANO-BOCCIA GABRIEL ZUCHTRIEGEL, IL DIRETTORE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI POMPEI – LA MAIL, CHE PROVA CHE MARIA ROSARIA BOCCIA HA AVUTO ACCESSO AD ATTI "SENSIBILI" SUL PIANO DELLA SICUREZZA DELLO STATO, E’ STATA SPEDITA DAL DIRETTORE IL 5 GIUGNO (IL DOCUMENTO LO HA PUBBLICATO DAGOSPIA) - ZUCHTRIEGEL METTE IN COPIA LA “QUASI CONSULENTE” PER GLI ACCESSI E SPOSTAMENTI DEI MINISTRI DELLA CULTURA DEL G7, LA INFORMA DEL PERCORSO, DELLA PIANTA RIGUARDANTE I POSSIBILI PERCORSI DEI MINISTRI ED È L’UNICA PERSONA CHE SI PREMURA DI CITARE… - IL DAGO-SCOOP