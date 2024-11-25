FLASH! DUE GIORNI FA E’ STATO SENTITO A PIAZZALE CLODIO SUL CASO SANGIULIANO-BOCCIA GABRIEL ZUCHTRIEGEL, IL DIRETTORE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI POMPEI – LA MAIL, CHE PROVA CHE MARIA ROSARIA BOCCIA HA AVUTO ACCESSO AD ATTI "SENSIBILI" SUL PIANO DELLA SICUREZZA DELLO STATO, E’ STATA SPEDITA DAL DIRETTORE IL 5 GIUGNO (IL DOCUMENTO LO HA PUBBLICATO DAGOSPIA) - ZUCHTRIEGEL METTE IN COPIA LA “QUASI CONSULENTE” PER GLI ACCESSI E SPOSTAMENTI DEI MINISTRI DELLA CULTURA DEL G7, LA INFORMA DEL PERCORSO, DELLA PIANTA RIGUARDANTE I POSSIBILI PERCORSI DEI MINISTRI ED È L’UNICA PERSONA CHE SI PREMURA DI CITARE… - IL DAGO-SCOOP

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DAGO-SCOOP

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoreport-ecco-pistola-fumante-nbsp-che-non-lascia-dubbi-406742.htm

Gabriel Zuchtriegel - direttore Parco archeologico Pompei Gabriel Zuchtriegel - direttore Parco archeologico Pompei gabriel zuchtriegel - affresco di Frisso e Elle a pompei gabriel zuchtriegel - affresco di Frisso e Elle a pompei maria rosaria boccia gennaro sangiuliano maria rosaria boccia gennaro sangiuliano Gabriel Zuchtriegel 2 Gabriel Zuchtriegel 2

 

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