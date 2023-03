LARGO AI GIOVANI? COL CAZZO! – PER PROVARE A CONFERMARE IL 74ENNE PRESIDENTE DELL’ISTAT, GIAN CARLO BLANGIARDO, SALVINI HA INSERITO UNA NORMA “AD PERSONAM” NEL DECRETO PNRR – MA LA CONFERMA DELL’EX PROFESSORE IN PENSIONE IN COMMISSIONE AL SENATO È COMUNQUE DIFFICILE: LA MAGGIORANZA HA 12 VOTI MA PER LA NOMINA NE SERVONO 14 – BLANGIARDO NON POTREBBE NEANCHE ESSERE ESSERE A CAPO DELL’ISTAT PERCHÉ…