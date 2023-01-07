STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI LA TRASFORMAZIONE ESTETICA DI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI
FLASH: ECCE LEADER CON I RISVOLTINI! STATE BONI, ANZI BONACCINI! “JENA”: SE FOSSI NANNI MORETTI DIREI AL PD: “VE LO MERITATE BONACCINI”-
STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI LA TRASFORMAZIONE ESTETICA DI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI
“CONTE HA SPERIMENTATO IL REDDITO DI FIDANZAMENTO” – DOPO IL DAGO-SCOOP, SALLUSTI IRONIZZA SULLE VACANZE A SBAFO DI PEPPINIELLO A CORTINA. SI SOSPETTA CHE IL CONTO L'ABBIA PAGATO (MA NON A PREZZO PIENO) LA SUA GIOVANE E BELLA COMPAGNA. MA SIAMO CERTI CHE A CHIARIRE LE COSE PER COME STANNO CI PENSERÀ MARCO TRAVAGLIO CON UNA INCHIESTA PAZZESCA. CONTE PARLA COSÌ TANTO DI MORALE CHE POI NON GLI RIMANE IL TEMPO DI PRATICARLA E DI SOLITO FINISCE COME È FINITA A CORTINA, CIOÈ CHE…
"LE VACANZE A CORTINA DI CONTE? UN CINEPANETTONE ANDATO A MALE" - LA SCUDISCIATA DI FRANCESCO MERLO: “L'ESTETICA, COMICA E UN PO' VOLGARE, CHE QUEST' ANNO SI È MESSA IN VETRINA A CORTINA, AIUTA A CAPIRE L'ITALIA MEGLIO DI UN SAGGIO DI POLITOLOGIA O DEI FILM DEI VANZINA. COME UN..."
SILVIA PANZERI RESTA AGLI ARRESTI DOMICILIARI – LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA NON HA CONCESSO DI RIMETTERE IN LIBERTÀ LA FIGLIA DELL’EX EUROPARLAMENTARE, ANTONIO PANZERI, FINITO AL CENTRO DELLO SCANDALO DI MAZZETTE PROVENIENTI DAL QATAR. I GIUDICI HANNO RITENUTO CHE...