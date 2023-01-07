FLASH: ECCE LEADER CON I RISVOLTINI! STATE BONI, ANZI BONACCINI! “JENA”: SE FOSSI NANNI MORETTI DIREI AL PD: “VE LO MERITATE BONACCINI”

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STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI LA TRASFORMAZIONE ESTETICA DI STEFANO BONACCINI LA TRASFORMAZIONE ESTETICA DI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI STEFANO BONACCINI

 

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“CONTE HA SPERIMENTATO IL REDDITO DI FIDANZAMENTO” – DOPO IL DAGO-SCOOP, SALLUSTI IRONIZZA SULLE VACANZE A SBAFO DI PEPPINIELLO A CORTINA. SI SOSPETTA CHE IL CONTO L'ABBIA PAGATO (MA NON A PREZZO PIENO) LA SUA GIOVANE E BELLA COMPAGNA. MA SIAMO CERTI CHE A CHIARIRE LE COSE PER COME STANNO CI PENSERÀ MARCO TRAVAGLIO CON UNA INCHIESTA PAZZESCA. CONTE PARLA COSÌ TANTO DI MORALE CHE POI NON GLI RIMANE IL TEMPO DI PRATICARLA E DI SOLITO FINISCE COME È FINITA A CORTINA, CIOÈ CHE…