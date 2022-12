ANGELA, CHE FACCIA DI BRONZO – LA MERKEL, CHE PER ANNI HA FLIRTATO CON PUTIN, SCARICA LA COLPA DELLA DIPENDENZA EUROPEA DAL GAS RUSSO COSÌ: “NON ERA STATA LA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA A RICHIEDERE LE AUTORIZZAZIONI, ERANO STATE LE AZIENDE. PER ME SI TRATTAVA DI DECIDERE SE, COME ATTO POLITICO, PROMULGARE O MENO UNA NUOVA LEGGE PER NEGARE L’AUTORIZZAZIONE A NORD STREAM2”. COSA CHE LEI NON HA FATTO – “I TREMORI DURANTE LA VISITA DI ZELENSKY: “È STATO UN MOMENTO DIFFICILE. PROBABILMENTE AVEVO ACCUMULATO MOLTA TENSIONE”. MA NON DICE LA VERITÀ: ALL’ORIGINE C’ERA LA TRESCA DEL MARITO (DAGO-RIVELATA) CON UNA SUA EX ALLIEVA, A CUI SEGUÌ UN CROLLO NERVOSO, E L’ABUSO DI PSICOFARMACI…