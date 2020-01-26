FLASH! EXIT POLL RAI: BONACCINI (47-51%) SOPRA BORGONZONI (44-48%) - IN CALABRIA JOLE SANTELLI TRAVOLGE (49-53%)CALLIPO (29-33%)-
FLASH! EXIT POLL RAI: BONACCINI (47-51%) SOPRA BORGONZONI (44-48%) - IN CALABRIA JOLE SANTELLI TRAVOLGE (49-53%)CALLIPO (29-33%)-
URNE PIENE - CODE AI SEGGI E BOOM DI VOTANTI IN EMILIA ROMAGNA. ALLE 19 HA VOTATO IL 58,8%, QUASI IL DOPPIO DELLE PRECEDENTI ELEZIONI. IN CALABRIA SIAMO AL 35%...
'GIUSEPPI' RISCHIA, LA MINA DI RENZI ARRIVERÀ MARTEDÌ QUANDO A PALAZZO MADAMA ARRIVERA’ IL "VERDETTO" SULLA... - A PALAZZO CHIGI AVVERTONO UNO “STRANO CLIMA” – TUTTI I POSSIBILI SCENARI - SI RISPOLVERA ANCHE L’ESECUTIVO DI UNITA’ NAZIONALE (E FRANCESCHINI E’ PRONTO A INCUNEARSI COME ASPIRANTE PREMIER) – L’INCOGNITA DEL REFERENDUM
SARDINE SOTT’ODIO - "SALVINI? DA BRUCIARE INSIEME A BERLUSCONI E MELONI. VENGA UN CANCRO A LUI E A CHI LO VOTA" - INSULTI CHOC E MINACCE DI MORTE DELLA SARDINA - IL LEADER DELLA LEGA DIFFONDE IL VIDEO SUI SOCIAL: "A ME NON FA PAURA, FA SOLO PENA". C’È DA CHIEDERSI PERCHÉ CHI PREDICA RISPETTO E TOLLERANZA POI SI COMPORTA IN QUESTA MANIERA. SANTORI COSA NE PENSA? - VIDEO
MA CHE SENSO HA CONTINUARE A CONSERVARE QUESTA LEGGE SUL SILENZIO ELETTORALE NELL’ERA DEI SOCIAL? LA "BESTIA" DI SALVINI È ENTRATA IN AZIONE, INCURANTE DEGLI ATTACCHI DEL CENTROSINISTRA - LA LEGGE ATTUALE VIETA DI PARLARE IN TV O ALLA RADIO E INVECE NON FA CENNO A TUTTI GLI ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE. GIÀ IN PASSATO I "RICHIAMI" DELL' AGCOM SI SONO RIVELATI UN DETERRENTE INEFFICACE…
TRA LA VIA EMILIA E IL WEST - AFFLUENZA ORE 12: IN EMILIA ROMAGNA HA VOTATO IL 23,67%, PIÙ DEL DOPPIO DELLE PRECEDENTI ELEZIONI. CALABRIA AL 10% - OGGI QUASI 5,5 MILIONI DI ITALIANI AI SEGGI (FINO ALLE 23). IN EMILIA, NELLA SFIDA FRA BONACCINI E BORGONZONI DECISIVO PURE IL VOTO DISGIUNTO. COSA FARANNO I GRILLINI? SALVINI E IL TWEET SU BIBBIANO