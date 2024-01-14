FLASH! - FATE ENTRARE I CLOWN! SI SONO VISTI A CENA MATTEONZO RENZI E DARIO FRANCESCHINI, COLUI CHE SI INVENTO' ELLY SCHLEIN PENSANDO DI POTER FARE IL SOLITO BURATTINAIO, INVECE LA MULTI-GENDER SI E' RIVELATA INDOMABILE - SU-DARIO INTENDE ANDARE IN SOCCORSO A RENZI A CACCIA DEL 4% ALLE EUROPEE RACCOGLIENDO GRUPPI SCIOLTI EX PD, PER TROVARSELO POI ALLEATO: SA BENE CHE IL "SENATORE SEMPLICE DI RIAD" E' L'UNICO CHE PUO' FAR SALTARE IL GOVERNO MELONI (VEDI GLI ATTACCHI VELENOSI SUL FAR WEST DI DELMASTRO-POZZOLO)...-