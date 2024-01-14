FLASH! - FATE ENTRARE I CLOWN! SI SONO VISTI A CENA MATTEONZO RENZI E DARIO FRANCESCHINI, COLUI CHE SI INVENTO' ELLY SCHLEIN PENSANDO DI POTER FARE IL SOLITO BURATTINAIO, INVECE LA MULTI-GENDER SI E' RIVELATA INDOMABILE - SU-DARIO INTENDE ANDARE IN SOCCORSO A RENZI A CACCIA DEL 4% ALLE EUROPEE RACCOGLIENDO GRUPPI SCIOLTI EX PD, PER TROVARSELO POI ALLEATO: SA BENE CHE IL "SENATORE SEMPLICE DI RIAD" E' L'UNICO CHE PUO' FAR SALTARE IL GOVERNO MELONI (VEDI GLI ATTACCHI VELENOSI SUL FAR WEST DI DELMASTRO-POZZOLO)...

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BERLUSCONI, MEJO DI FREUD, QUANDO SCRISSE: “GIORGIA MELONI. SUPPONENTE, PREPOTENTE, ARROGANTE. È UNA CON CUI NON SI PUÒ ANDARE D’ACCORDO'' - ADESSO “IO BULLA DA SOLA” LA CONOSCE BENE ANCHE TAJANI: SUI CANDIDATI REGIONALI, FACCIAMO UN ACCORDO, HA PIGOLATO, INUTILMENTE - GIA' NERVOSETTO PER L’AFFAIRE VERDINI, SALVINI LE STA INVENTANDO TUTTE PER USCIRE DALL’ANGOLO DELL'IRRILEVANZA, INNESCANDO LO SCONTRO SU QUALSIASI QUESTIONE, TANTO SA BENISSIMO CHE L’UNDERDOG NON SI PUÒ PERMETTERE, CON LE EUROPEE E LA PRESIDENZA DEL G7, DI TORNARE AL VOTO PER CANCELLARE LEGA E FORZA ITALIA DAL PARLAMENTO - SE IN CASA FUNZIONA “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO”, IN EUROPA VOLANO STRACCI BAGNATI. IN ATTESA DI RICEVERE UNA PORTA IN FACCIA SULLA GIUSTIZIA, DOMANI TOCCA A GIORGETTI STRISCIARE ALLA RIUNIONE DELL’ECOFIN SUL MES - MARTEDÌ, SEDUTA PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO PER CENSURARE IL RIGURGITO NEO-FASCISTA VISTO IN AZIONE AD ACCA LARENTIA. POTREBBE PRODURRE UN MONITO PER MELONI, ANCHE PERCHÉ NON HA CONDANNATO L’INVERECONDA ADUNATA DI CAMERATI...

DAGOREPORT – LE MALELINGUE SOSTENGONO CHE FABRIZIO PALENZONA, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CRT, ABBIA “SVACCANZATO” NELL’ISOLA CARAIBICA DI CANOUAN, NELL’ARCIPELAGO DELLE GRENADINE, IN UN VILLONE DI PROPRIETÀ DEL “GENIO” ANDREA PIGNATARO – PIGNATARO, CON LA SUA “ION”, HA MESSO LE MANI SU PRELIOS, DI CUI “FURBIZIO” È PRESIDENTE. UN’OPERAZIONE DA 1,35 MILIARDI, CHE IL GOVERNO MELONI (SU INPUT DI FAZZOLARI) HA STOPPATO PER VALUTARE IL GOLDEN POWER. COME MAI TUTTO QUESTO SCETTICISMO NEL “MAGO DELLA FINANZA” PIGNATARO?

E VAI CON IL BIANCHETTO! - ABOLITO L'ABUSO D'UFFICIO, ORA TOCCA ALLE INTERCETTAZIONI: OGGI LA MAGGIORANZA DI DESTRA, INSIEME AI RENZIANI (ORMAI STAMPELLA DEL GOVERNO), VOTERA' LA NORMA PER LIMITARE LE INTERCETTAZIONI, IMPEDENDO AI MAGISTRATI DI TRASCRIVERE NEI VERBALI I VIRGOLETTATI SU TERZE PERSONE ESTRANEE ALL'INDAGINE - UN ASSIST INDIRETTO A SALVINI, CITATO (MA NON E' INDAGATO) NEL CASO ANAS-VERDINI - LA DUCETTA È TERRORIZZATA DALL'INCHIESTA SUI RAPPORTI DEL FIGLIO DI DENIS, TOMMASO: SE IL "CAPITONE" FOSSE COINVOLTO DIRETTAMENTE, IL GOVERNO ZOMPEREBBE...