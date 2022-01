POSTA! - CARO DAGO, SEMBRA PROPRIO CONTE NON VERRÀ RIPRESO NELLO STUDIO DI ALPA, NON SI SPIEGA ALTRIMENTI LA SUA OSTINAZIONE A VOLER "FARE" IL POLITICO NONOSTANTE SIA ORMAI CHIARO A TUTTI CHE NON LO È E NON LO SARÀ MAI. DOPO GRILLO LO HANNO CAPITO ANCHE... I GRILLINI, ED È TUTTO DIRE! - ANDREW CUOMO, CHE RIDERE! UNA CARRIERA ANDATA IN FRANTUMI PER DAR RETTA AL POLITICALLY CORRECT E AL METOO CHE IMPERVERSANO STUPIDAMENTE NEI DEM, IL PARTITO DELL'EX GOVERNATORE DI NEW YORK…