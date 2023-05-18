FLASH! - AL FESTONE PER IL MEZZO SECOLO DI SALVO NASTASI, IL CAPO DELL’INTELLIGENCE ELISABETTA BELLONI ERA FELICE DI ESSERE ATTOVAGLIATA CON RENZI, COLUI CHE MISE IL VETO ALLA SUA ASCESA AL QUIRINALE? - ANCORA: MATTEO PIANTEDOSI, CHE COME MINISTRO DELL’INTERNO SIEDE ACCANTO AL CAPO DEL GOVERNO, ERA CONTENTO DI FINIRE IN UNA TAVOLO DEFILATO MENTRE FRANCO GABRIELLI BRINDAVA AL TAVOLO DEL FESTEGGIATO? AVVISATE BELLONI E PIANTEDOSI CHE, COME AUTORITÀ APICALI DELLO STATO, HANNO DIRITTO DI CHIEDERE LA LISTA DEGLI INVITATI…

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politica

SIAMO CATTO-RIFORMISTI, NON SINISTR-ELLY! COME DAGO-RIVELATO FRANCESCHINI E' SOTTO SCHIAFFO DA PARTE DI TUTTI I CATTOLICI DEL PD CAPITANATI DA LORENZO GUERINI DI BASE RIFORMISTA, CHE MINACCIA DI FARE UN GRUPPO AUTONOMO IN PARLAMENTO” – OGGI SU "REPUBBLICA" ARRIVANO ALTRE SBERLE A SCHLEIN DAI RIFORMISTI VELTRONIANI CECCANTI-MORANDO-TONINI: “ALTERNATIVI A SCHLEIN. C’È UNA LARGA PARTE DELL’ELETTORATO DI CENTROSINISTRA CHE HA BISOGNO DI UN RIFERIMENTO SOLIDO, E OGGI NON LO TROVA”

DAGOREPORT! E SALVINI SBROCCO': “MA QUI COMANDA MANTOVANO!” – LA TENSIONE TRA MATTEO E GIORGIA, GIA' ALLE STELLE DALL'INIZIO DELLA LEGISLATURA, HA RAGGIUNTO LIVELLI DI GUARDIA AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA SCORSA SETTIMANA, IN CUI SI È TROVATO “L’ACCORDO” PER LA NOMINA DI ANDREA DE GENNARO ALLA GUARDIA DI FINANZA E DI VITTORIO PISANI A CAPO DELLA POLIZIA - IL DURISSIMO FACCIA A FACCIA, CON LA PREMIER CHE HA PRESO DI PETTO IL LEGHISTA E GLI HA LANCIATO L’ULTIMATUM: “SE TU TI OPPONI A DE GENNARO, NOI CI OPPONIAMO A PISANI”. E A QUEL PUNTO SALVINI HA DOVUTO FARE PIPPA – IL PIANO (FALLITO) DI PIANTEDOSI: GIANNINI ALL'AISI - NE VEDREMO DELLE BELLE DA QUI ALLE EUROPEE TRA GIORGIA E IL SUO “NEMICO PIÙ INTIMO” MATTEO