FLASH! - ALLA FINE, VENERDI' SCORSO, LA QUERELA E' ARRIVATA: IL MINISTRO DELLA DIFESA GUIDO CROSETTO PORTERA' IN TRIBUNALE IL DIRETTORE "IL GIORNALE" ALESSANDRO SALLUSTI, REO DI AVER SPARATO IN PRIMA PAGINA UN TITOLO RITENUTO DIFFAMATORIO: "INCHIESTA SU CROSETTO" (L'UDIENZA SARA' A ROMA IL 15 FEBBRAIO) - L'EX BERLUSCONIANO, ORA MELONISTA, SALLUSTI NON HA POTUTO FARE ALTRO CHE SFOGARSIN CON L'EDITORE ANGELUCCI, PARLAMENTARE DELLA LEGA PASSATO ARMI E CLINICHE SUL CARRO DELLA DUCETTA. D'ALTRA PARTE, L'EX DC E FI, CROSETTO, PUR TRA I FONDATORI DI FDI, E' SEMPRE STATO CONSIDERATO UN ''ABUSIVO'' DELLA FIAMMA MAGICA...-