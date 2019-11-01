FLASH! FIOCCANO I SONDAGGI INTERNI: UN'ALTRA RILEVAZIONE VEDE BONACCINI SOPRA LA BORGONZONI DI 5 PUNTI, MA IL CENTRODESTRA AVANTI DI 4 PUNTI SULLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA (CON GRILLINI). IL M5S SI AGGIRA INTORNO AL 9%...- -
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FLASH! FIOCCANO I SONDAGGI INTERNI: UN'ALTRA RILEVAZIONE VEDE BONACCINI SOPRA LA BORGONZONI DI 5 PUNTI, MA IL CENTRODESTRA AVANTI DI 4 PUNTI SULLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA (CON GRILLINI). IL M5S SI AGGIRA INTORNO AL 9%...- -
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QUELLO DELL'ILVA È UN BLUFF: GLI INDIANI USANO LA SCUSA DELLO SCUDO PENALE PER SVIGNARSELA E LASCIARE CHE L'ACCIAIERIA (POTENZIALE RIVALE) FINISCA MALE. SE DI MAIO AVESSE MANTENUTO L'IMMUNITÀ, SAREBBERO STATI COSTRETTI A PRODURRE ACCIAIO (IN PERDITA) - PATUANELLI SAPEVA BENISSIMO CHE STAVA PER SCOPPIARE LA TEMPESTA: DOVEVA ESSERE ANCHE LUI IN CINA E INVECE AVEVA DATO BUCA IN ANTICIPO - GRILLO LASCIA CHE LA LEZZI, IN CERCA DI VENDETTA PER NON ESSERE STATA RICONFERMATA MINISTRO, INDEBOLISCA GIGGINO
CONTE, NON FARE IL MINCIONE - “GIUSEPPI” USA LA SOLITA ARMA DELLA SUPERCAZZOLA E ALLA CAMERA SI DIFENDE DALLE “RICOSTRUZIONI DISTORTE” SUL PARERE CHE HA DATO DA AVVOCATO SULLA SCALATA A “RETELIT” – “HO ACCETTATO QUANDO ANCORA NON ERO STATO DESIGNATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NON POTEVO IMMAGINARE CHE DI LÌ A POCO SAREBBE NATO UN ESECUTIVO DA ME PRESIEDUTO”. PREMIER MAGARI NO, MA IL 14 MAGGIO ERA COMUNQUE IN BALLO PER UN RUOLO IMPORTANTE (ALMENO MINISTRO)…. – VIDEO
QUANDO DI MAIO TORNERÀ DAL VIAGGIO IN CINA, CONVOCHERÀ IMMEDIATAMENTE UN INCONTRO A TRE CON CONTE E ZINGARETTI (NO FRANCESCHINI, NO RENZIANI) SU ILVA E MANOVRA - A SHANGHAI IN VIA MOLTO UFFICIOSA HA FATTO CAPIRE AI CINESI CHE IL 5G ITALIANO NON SI FERMA, NONOSTANTE LE PRESSIONI AMERICANE. MA I CINESI ORA VOGLIONO VEDERE I RISULTATI TECNOLOGICI DI QUESTA AMICIZIA COSÌ SBANDIERATA. OCCHIO CHE A BREVE ARRIVA UN ALTRO CAZZIATONE AMERICANO SUL TEMA…
LA DERIVA DEL CONTINENTE - NON SOLO LA VON DER LEYEN NON È ANCORA IN CARICA E CHISSÀ QUANDO (SE MAI) LO SARÀ: JUNCKER L'11 NOVEMBRE DEVE OPERARSI PER UN ANEURISMA E LA COMMISSIONE EUROPEA SARÀ GUIDATA DA TIMMERMANS. CIOÈ IL SOCIALISTA FURIOSO PERCHE' GLI HANNO PREFERITO URSULA - CERTO, SI TRATTA SOLO DEGLI AFFARI CORRENTI. MA TRA QUESTI C'È LA BREXIT, IL CONFLITTO SIRIANO, IL NUCLEARE IRANIANO, LA GUERRA COMMERCIALE CON CINA E USA, IL 5G, ECCETERA…
L'INTERVISTA DI RUINI ERA UN PROIETTILE CONTRO BERGOGLIO, PARTITO DALLA CURIA ROMANA, CHE VUOLE FARLO DIMETTERERE. MA IL PAPA NON CI PENSA PER NIENTE A MOLLARE: DALLA SUA HA RATZINGER E IL FAVORE DEL FEDELI – FRANCESCO SCOMMETTE SU GIUSEPPE CONTE A CAPO DI UN SOGGETTO POLITICO CENTRISTA DI ISPIRAZIONE CATTOLICA, DA RENDERE EFFETTIVO IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE – GLI ESPERTI VATICANI PUNTANO PURE SUL MATTARELLA-BIS