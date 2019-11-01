FLASH! FIOCCANO I SONDAGGI INTERNI: UN'ALTRA RILEVAZIONE VEDE BONACCINI SOPRA LA BORGONZONI DI 5 PUNTI, MA IL CENTRODESTRA AVANTI DI 4 PUNTI SULLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA (CON GRILLINI). IL M5S SI AGGIRA INTORNO AL 9%...

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politica

QUELLO DELL'ILVA È UN BLUFF: GLI INDIANI USANO LA SCUSA DELLO SCUDO PENALE PER SVIGNARSELA E LASCIARE CHE L'ACCIAIERIA (POTENZIALE RIVALE) FINISCA MALE. SE DI MAIO AVESSE MANTENUTO L'IMMUNITÀ, SAREBBERO STATI COSTRETTI A PRODURRE ACCIAIO (IN PERDITA) - PATUANELLI SAPEVA BENISSIMO CHE STAVA PER SCOPPIARE LA TEMPESTA: DOVEVA ESSERE ANCHE LUI IN CINA E INVECE AVEVA DATO BUCA IN ANTICIPO - GRILLO LASCIA CHE LA LEZZI, IN CERCA DI VENDETTA PER NON ESSERE STATA RICONFERMATA MINISTRO, INDEBOLISCA GIGGINO

CONTE, NON FARE IL MINCIONE - “GIUSEPPI” USA LA SOLITA ARMA DELLA SUPERCAZZOLA E ALLA CAMERA SI DIFENDE DALLE “RICOSTRUZIONI DISTORTE” SUL PARERE CHE HA DATO DA AVVOCATO SULLA SCALATA A “RETELIT” – “HO ACCETTATO QUANDO ANCORA NON ERO STATO DESIGNATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NON POTEVO IMMAGINARE CHE DI LÌ A POCO SAREBBE NATO UN ESECUTIVO DA ME PRESIEDUTO”. PREMIER MAGARI NO, MA IL 14 MAGGIO ERA COMUNQUE IN BALLO PER UN RUOLO IMPORTANTE (ALMENO MINISTRO)…. – VIDEO