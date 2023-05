CALENDA VS RENZI: ARMAGEDDON TERZO POLO – I RENZIANI HANNO I NUMERI PER FARE UN GRUPPO A SÉ AL SENATO E MANDARE I CALENDIANI NEL MISTO, CON CONSEGUENZE PESANTI ANCHE IN TERMINI DI FINANZIAMENTI PER “AZIONE” – IL "CHURCHILL DEI PARIOLI" È A CACCIA DI UN SENATORE CHE ACCETTI DI ENTRARE E GLI SALVI IL GRUPPO. OCCHI PUNTATI SU DAFNE MUSOLINO E I SICULI DI CATENO DE LUCA…