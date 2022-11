BELLA CAZZATA REINTEGRARE I MEDICI NO VAX – I COLLEGHI CHE HANNO FATTO IL LORO DOVERE SI SENTONO GIUSTAMENTE PRESI PER IL CULO. SENZA CONSIDERARE I RISCHI PER I PAZIENTI: CHI VORREBBE ESSERE CURATO DA UN DOTTORE CHE NON CREDE NELLA SCIENZA E METTE A REPENTAGLIO LA VITA DEGLI ALTRI? ANCHE LA STORIA DELLA NECESSITÀ DI PROFESSIONISTI SEMBRA CAMPATA IN ARIA: I MEDICI SOSPESI IN FORZA AL SERVIZIO SANITARIO SONO 1200 SU 240MILA…