FLASH! GIORGIA MELONI MERCOLEDI’ PROSSIMO VOLERA’ A TUNISI PER PREGARE IL PRESIDENTE KAIS SAIED DI FRENARE LA NUOVA ONDATA DI MIGRANTI IN PARTENZA VERSO LE COSTE ITALIANE, PREVISTA CON IL RITORNO DELLA STAGIONE CALDA – ALLA DUCETTA SERVE UNA MANO DAL DITTATORELLO TUNISINO, VISTO CHE IL MEMORANDUM TRA TUNISI E BRUXELLES, FORTEMENTE SPONSORIZZATO DALLA STESSA MELONA, SI È RIVELATO CARTA STRACCIA – IN VISTA DEL VOTO CRUCIALE DEL 9 GIUGNO, IO SO’ GIORGIA NON SI PUÒ PERMETTERSI MASSE DI MIGRANTI CHE SBARCANO A LAMPEDUSA…

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FLASH! - DITE A SANGIULIANO CHE A MILANO BAZOLI VINCE SEMPRE: ARRIVA ORTOMBINA E RESTA PURE MEYER! IL CDA DELLA SCALA PROPONE DI PROROGARE PER UN ANNO (OLTRE IL LIMITE DI LEGGE DEI 70 ANNI) IL MANDATO DI MEYER, AFFIANCATO DA FORTUNATO ORTOMBINA (CON LA BACCHETTA DI GATTI AL POSTO DI QUELLA DI CHAILLY) - SANGIULIANO FURIOSO: MA DIMENTICA CHE LA RAPPRESENTANTE DEL SUO MINISTERO NEL CDA, MAITE BULGARI, FU DESIGNATA DA ORLANDO-FRANCESCHINI, E SI E' ESPRESSA A FAVORE DELLA PROROGA DI MEYER...

DAGOREPORT – CHE FARÀ LA SORA GIORGIA, CHE PER MESI HA PORTATO IN GIRO LA VON DER LEYEN COME UNA MADONNA PELLEGRINA, ORA CHE LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, IN VERSIONE “OCA ZOPPA”, E' CADUTA IN DISGRAZIA? COMUNQUE VADA, PER LA DUCETTA SARÀ UN INSUCCESSO: O FA INCAZZARE GLI ALLEATI O SI INIMICA GLI EUROPOTERI - LA PREMIER "CAMALEONTE" MANDA SEGNALI DI FUMO A TRUMP: MA OGNI VOLTAFACCIA VA FATTO CON ATTENZIONE, PENA ESSERE BOLLATI COME "INAFFIDABILI" – CHI C’È DIETRO LE TRAME UE CONTRO URSULA? L’INDAGINE PFIZERGATE ARRIVA CON UN TEMPISMO PIÙ CHE SOSPETTO...