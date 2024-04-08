FLASH! GIORGIA MELONI MERCOLEDI’ PROSSIMO VOLERA’ A TUNISI PER PREGARE IL PRESIDENTE KAIS SAIED DI FRENARE LA NUOVA ONDATA DI MIGRANTI IN PARTENZA VERSO LE COSTE ITALIANE, PREVISTA CON IL RITORNO DELLA STAGIONE CALDA – ALLA DUCETTA SERVE UNA MANO DAL DITTATORELLO TUNISINO, VISTO CHE IL MEMORANDUM TRA TUNISI E BRUXELLES, FORTEMENTE SPONSORIZZATO DALLA STESSA MELONA, SI È RIVELATO CARTA STRACCIA – IN VISTA DEL VOTO CRUCIALE DEL 9 GIUGNO, IO SO’ GIORGIA NON SI PUÒ PERMETTERSI MASSE DI MIGRANTI CHE SBARCANO A LAMPEDUSA…-