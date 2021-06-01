FLASH! - GIRANO VOCI DI UN INCONTRO RISERVATO TRA MARIO E DRAGHI E ALESSANDRO PROFUMO - L'AD DEL GRUPPO LEONARDO AVFREBBE SCIORINATO AL PREMIER LA SITUAZIONE DELLA SOCIETA', LE STRATEGIE PROSSIME E VARIE ED EVENTUALI....-
FLASH! - GIRANO VOCI DI UN INCONTRO RISERVATO TRA MARIO E DRAGHI E ALESSANDRO PROFUMO - L'AD DEL GRUPPO LEONARDO AVFREBBE SCIORINATO AL PREMIER LA SITUAZIONE DELLA SOCIETA', LE STRATEGIE PROSSIME E VARIE ED EVENTUALI....-
MENTRE ANDREA AGNELLI FA SOLO CASINI TRA JUVE E SUPER LEGA, IL CUGINO SI PIGLIA LE ONORIFICENZE - JOHN ELKANN È UNO DEI 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO NOMINATI DA MATTARELLA: COME IL TRISNONNO GIOVANNI E IL NONNO GIANNI - PREMIATI ANCHE L'AD DI GENERALI PHILIPPE DONNET E LUIGI GUBITOSI DI TELECOM ITALIA, OLTRE A SEI DONNE, TRA CUI LA PRESIDENTE DI ALF UNO MARIA CRISTINA PIOVESANA...
GIUNTO AL CREPUSCOLO SILVIO BERLUSCONI, CHE FINE FARÀ FORZA ITALIA? - UNA PARTE DEL PARTITO, CAPITANATO DA LICIA RONZULLI E NICCOLÒ GHEDINI, SPINGE IL CAVALIERE AMMACCATO A DARE LO SCETTRO A SALVINI. MA SULLA VIA DELL'AMMUCCHIATA, CI SONO DUE OSTACOLI. IL PRIMO È GROSSO COSÌ E SI CHIAMA MARINA BERLUSCONI: È CONTRARIA PERCHÉ NON SI FIDA DI SALVINI. L’ALTRO È FORMATO DA ESPONENTI DI PRIMO PIANO DELL’ITALOFORZISMO: A PARTIRE DA GIANNI LETTA PER FINIRE A BRUNETTA, CARFAGNA, GELMINI, TUTTI PENCOLANTI VERSO RENZI. MA ANCHE SUL NOME DI RENZI, MARINA – CHE NON HA NESSUNA INTENZIONE DI SCENDERE UN POLITICA, COME DESIDERA IL PADRE - STA SULLE SUE...
CE LO CHIEDE LA MADONNA – MATTEO SALVINI DA FATIMA GETTA LEGNA SUL FUOCO DELLE INDISCREZIONI SULLA FUSIONE LEGA-FORZA ITALIA: “UN'UNIONE DEL CENTRODESTRA SIA IN ITALIA CHE IN UE È IL MIGLIORE MODO PER RIMETTERE AL CENTRO LA FAMIGLIA, IL LAVORO, LE RADICI, LA BELLEZZA, LA CULTURA” - LA MELONI STRONCA SUL NASCERE L’IPOTESI: “NON CREDO ASSOLUTAMENTE CHE SALVINI E BERLUSCONI STIANO RAGIONANDO A UNA COSA DEL GENERE PER ESCLUDERE FDI COME È STATO SCRITTO: PERCHÉ VORREBBE DIRE LAVORARE PER PERDERE E QUESTO NON CE L'HA IN TESTA NESSUNO…”
"LO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI DEVE ESSERE PARTE DI UN PROCESSO COMPLESSIVO: C'È IL RISCHIO DI GENERARE RABBIA SOCIALE" - IL SEGRETARIO DELLA CGIL, MAURIZIO LANDINI: "IN QUESTA FASE IL MERCATO DA SOLO NON E' IN GRADO DI AFFRONTARE I PROBLEMI E CREARE LAVORO. VA ANCHE BENE L'IDEA DI RICONVERTIRE I LAVORATORI, MA NON BISOGNA LASCIARE SOLE LE PERSONE. DIAMOCI GLI STRUMENTI PER AFFRONTARE LA SITUAZIONE - IL GOVERNO NON PUO' CONVOCARCI SOLO PERCHÉ FACCIAMO CASINO, COME SUGLI APPALTI: DEVE DIVENTARE UNA REGOLA PER LE RIFORME - IL LAVORO DEVE TORNARE AL CENTRO, SE NON AVVIENE SI MOBILITA IL PAESE…"