25 feb 2021 16:33

FLASH - IL GOVERNO DEI MIGLIORABILI / 4 - TERESA BELLANOVA, EX BRACCIANTE E SINDACALISTA, COME MINISTRO DELL'AGRICOLTURA NON ERA FUORI POSTO. MA CHE C'AZZECCA COME VICEMINISTRO DEI TRASPORTI, AVENDO SOLO LA TERZA MEDIA? - PUO' ESSERE L'OCCASIONE DI METTERE DA PARTE, UNA VOLTA PER TUTTE, LE CIANCE PARACULE E A USO VARIABILE SULLE "COMPETENZE"