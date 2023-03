8 mar 2023 20:13

FLASH! - IL GOVERNO PREPARA IL CDM IN TRASFERTA A CUTRO, CON LA LEGA CHE CHIEDE PROVVEDIMENTI PIÙ RESTRITTIVI SUI MIGRANTI, MA IL SOTTOSEGRETARIO ALFREDO MANTOVANO È SCETTICO SULL'OPPORTUNITÀ DI PRESENTARE QUELLE MISURE NEL LUOGO DEL NAUFRAGIO. MANTOVANO POTREBBE CEDERE PER OTTENERE IL VIA LIBERA A BRUNO FRATTASI COME NUOVO DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA CYBERSICUREZZA. PROBLEMA: FRATTASI È MOLTO VICINO ALLA PENSIONE, ED È STATO CAPO DI GABINETTO DI LUCIANA LAMORGESE, CHE SMONTÒ I DECRETI SICUREZZA DI SALVINI...