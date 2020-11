“NEW YORK TIMES” SBATTE AL MURO DELLE RESPONSABILITA' JARED E IVANKA – “SOLO CINQUE ANNI FA ERANO I REALI DEI DINNER PARTY A MANHATTAN. AVEVANO SOLDI, AVEVANO LA GIOVENTÙ, AVEVANO LA CELEBRITÀ. LE LORO MANIERE ERANO IMPECCABILI, QUINDI NON SI DIREBBE MAI CHE IL PADRE DI LUI FOSSE UN VERO CRIMINALE E QUELLO DI LEI UNO DI FATTO. CERTO, NON SIAMO NOI A SCEGLIERE COME NASCERE. MA DA QUEL MOMENTO IN POI, FACCIAMO DELLE SCELTE, E NE SIAMO RESPONSABILI..."