zaia salvini luca zaia e massimiliano fedriga 3 luca zaia e massimiliano fedriga 2 luca zaia e massimiliano fedriga 1 zaia salvini
FLASH! LA GUERRA DEL CARROCCIO: ZAIA E’ ORMAI PIU’ A ROMA CHE IN LAGUNA – DOMANI IL GOVERNATORE DEL VENETO INCONTRERA’ IL CARISSIMO NEMICO SALVINI. PER GIOCARE BENE LA PARTITA DENTRO LA LEGA SI STA COORDINANDO NELLA CAPITALE CON FEDRIGA (PRESIDENTE DELLA REGIONE FRIULI) LONTANO DAGLI OCCHI DEL "CAPITONE"...-
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ORA SI’ CHE L’ITALIA CONTERÀ DI PIU’ A STRASBURGO - TRA I SUBENTRATI AL PARLAMENTO EUROPEO, C’E’ ALESSANDRA MUSSOLINI - DOPO LE GLORIOSE PERFORMANCE A “BALLANDO CON LE STELLE” E A “TALE E QUALE SHOW”, LA EX DUCIONA E’ PRONTA A FAR BALLARE L’HULLY GULLY AGLI EURODEPUTATI - AL POSTO DI BERLUSCONI, CHE HA SCELTO IL SENATO, ARRIVERÀ LARA COMI - DESTINO BEFFARDO PER LA GRILLINA MARIA ANGELA DANZÌ: FU CANDIDATA DA DI MAIO NEL 2019 E ORA SUBENTRA PER IL M5S A GUIDA CONTE…
LA QUESTIONE REGIONALE MORATTI SI È TRASFORMATA IN UNA QUESTIONE NAZIONALE - SE SALVINI, PERDENDO CON FONTANA LA LOMBARDIA, RISCHIA LA SEPOLTURA POLITICA, NEL PD STA DEFLAGRANDO LA MINACCIA DI SCISSIONE - IL CARICO ESPLOSIVO CHE HA SCATENATO LA CANDIDATURA CIVICA DI DONNA MESTIZIA LO LEGGIAMO OGGI NELL’EDITORIALE DI TRAVAGLIO CHE ELENCA LE NEFANDEZZE DELLA MORATTI BERLUSCONA - SULLA SINTONIA DI TRAVAGLIO TROVIAMO D’ALEMA E QUELLA METÀ DEL PARTITO DEM CHE FA A CAPO A BETTINI, ORLANDO, ZINGARETTI, BOCCIA, PROVENZANO CHE SPINGONO PER UNA SCISSIONE DEL PARTITO AL FINE DI CONVOLARE A NOZZE CON I 5 STELLE. TUTTI IN CORO, VOGLIONO UN NUOVO LEADER CHE SI CHIAMA GIUSEPPE CONTE. MA LE SCISSIONI NON PAGANO…
I TEDESCHI SONO ACCOGLIENTI COI PORTI DEGLI ALTRI – BERLINO INVITA IL GOVERNO ITALIANO A FAR SBARCARE TUTTI I MIGRANTI ARRIVATI SULLE COSTE SICILIANE. SOLO ALLORA, LA GERMANIA DARÀ LA DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE UNA PARTE DEI RICHIEDENTI ASILO – I CRUCCHI FANNO NOTARE CHE IL CASO ITALIANO NON È "PRIORITARIO" SE MESSO A CONFRONTO CON LE SITUAZIONI EMERGENZIALI DI MALTA, GRECIA E CIPRO, PER NON PARLARE DELL'UCRAINA…
FLASH! - SAN GENNARO FAI LA GRAZIA A SANGIULIANO - “MA SERVIREBBE RECIPROCITÀ: VORREI VEDERE UN ITALIANO ALLA DIREZIONE DEL LOUVRE PER ESEMPIO”: BEH… SALVATORE SETTIS DAL 2011 È CAPO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL LOUVRE. CLAUDIA FERRAZZI È STATA NELLA GOVERNANCE DEL MUSEO PARIGINO, E POI È DIVENTATA CONSIGLIERE CULTURALE DI MACRON - VINCENZO DE BELLIS È DIRETTORE DELLE FIERE E DELLE PIATTAFORME ESPOSITIVE DI ART BASEL, LA PIÙ IMPORTANTE FIERA D’ARTE DEL MONDO - GABRIELE FINALDI (ITALO-INGLESE) È DIRETTORE DELLA NATIONAL GALLERY, IL PIÙ IMPORTANTE MUSEO INGLESE INSIEME AL BRITISH…
“SE ASPETTIAMO TROPPO RISCHIAMO DI ELEGGERE IL SEGRETARIO E NON AVERE PIÙ IL PARTITO” – UN PEZZO DI PD VUOLE LETTA FUORI SUBITO. GLI EX RENZIANI DI BASE RIFORMISTA, CON IN TESTA BONACCINI CANDIDATO IN PECTORE, CHIEDONO DI FARE IL CONGRESSO PRIMA DELLA DATA FISSATA AL 12 MARZO - LA SINISTRA VUOLE TEMPI PIÙ LUNGHI – LE BORDATE DI NARDELLA E DELLO SCRITTORE FRANCESCO PICCOLO CHE HA INVITATO TUTTO L'ATTUALE GRUPPO DIRIGENTE A "LIBERARE" IL NAZARENO NEL QUALE SI È "ASSERRAGLIATO"…